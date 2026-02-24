24 de febrero de 2026 - 23:27

Tragedia en San Martín: murió un chico de 12 años tras ser atropellado

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en Tres Porteñas. La víctima, de 12 años, circulaba en bicicleta cuando fue colisionada por un automóvil.

Un trágico accidente vial ocurrió alrededor de las 22 de este martes en Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango, en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín.

Según la información oficial, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte cuando, al llegar al sector mencionado, colisionó con una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, color celeste.

En el rodado menor se movilizaba un menor de 12 años que se desplazaba en el mismo sentido de circulación que el vehículo. Como consecuencia del impacto, el menor identificado con las iniciales I.J.F.R., de 12 años, falleció en el lugar.

El conductor del automóvil, un joven de 19 años domiciliado en Tres Porteñas, no sufrió lesiones. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).

En el lugar trabajó personal de Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Vial para determinar la mecánica del hecho.

