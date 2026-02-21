Regatas con triunfos revitalizantes en la Liga Nacional de Vóley

En el estadio cubierto del CGSM Pacífico continúa disputándose la segunda edición de la Liga Nacional de Vóley, para elencos femeninos; el lenco de Tucumán de Gimnasia lidera en la zona 1 y San Martin de Formosa hace lo propio en el grupo 2.
El equipo de Vóley de Javier Carrasco desempeña destacado papel en el torneo porque derrotó a la Selección Argentina y a la Municipalidad de San Martín
En esta competencia que a tenido un nivel de primera, intervienen los sextetos mendocinos de Mendoza de Regatas, Municipalidad de San Martín y CGSM Pacífico. La fase de grupos finalizará el próximo martes, con la disputa de la 7ª ronda, El miércoles habrá descanso, y el jueves iniciarán los playoffs de la Liga de la FeVA.
Las chicas del lago tuvieron un par de victorias importantes ante Municipalidad de San Martin por 3 a 0 ( 25/11, 25/21 y 25/15) y en esta jornada sabatina ante la selección argentina por 3 a 2 ( 25/22; 19/25; 14/25; 25/20 y 15/13). Este domingo desde las 11 de la mañana, las orientadas por Fino Carrasco jugarán ante uno de los favoritos para ganar el campeonato: Tucumán de Gimnasia. El team de CMR está cuarto en su grupo.
En su último partido, las Tricolores se inclinaron ante el poderoso club San Martín de Formosa, otro de los candidatos a quedarse con el título y uno de los ascensos, y fue por un score de 3 a 0 ( 16/25; 19/25 y 23/25 )
Las anfitrionas del Club General San Martín, juegan este sábado a las 20, contra las cordobesas de Almafuerte y en jornada dominical enfrentarán a Unión de de Santa Fe en el mismo horario. Las orientadas, por Mauricio Sánchez están cuartas en su zona.
Por su parte, este domingo Municipalidad de San Martín jugará ante Brujas de Misiones a las 11. En sus dos últimas presentaciones cayeron ante Regatas de Mendoza por 3 a 0 y frente al sexteto de Tucumán de Gimnasia por 3 a 0.