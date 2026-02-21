Regatas con triunfos revitalizantes en la Liga Nacional de Vóley

El equipo de Vóley de Javier Carrasco desempeña destacado papel en el torneo porque derrotó a la Selección Argentina y a la Municipalidad de San Martín

En el estadio cubierto del CGSM Pacífico continúa disputándose la segunda edición de la Liga Nacional de Vóley, para elencos femeninos; el lenco de Tucumán de Gimnasia lidera en la zona 1 y San Martin de Formosa hace lo propio en el grupo 2.

Desempeño de Regatas Las chicas del lago tuvieron un par de victorias importantes ante Municipalidad de San Martin por 3 a 0 ( 25/11, 25/21 y 25/15) y en esta jornada sabatina ante la selección argentina por 3 a 2 ( 25/22; 19/25; 14/25; 25/20 y 15/13). Este domingo desde las 11 de la mañana, las orientadas por Fino Carrasco jugarán ante uno de los favoritos para ganar el campeonato: Tucumán de Gimnasia. El team de CMR está cuarto en su grupo.

¿Cómo le fue a Pacífico? En su último partido, las Tricolores se inclinaron ante el poderoso club San Martín de Formosa, otro de los candidatos a quedarse con el título y uno de los ascensos, y fue por un score de 3 a 0 ( 16/25; 19/25 y 23/25 )

Las anfitrionas del Club General San Martín, juegan este sábado a las 20, contra las cordobesas de Almafuerte y en jornada dominical enfrentarán a Unión de de Santa Fe en el mismo horario. Las orientadas, por Mauricio Sánchez están cuartas en su zona.