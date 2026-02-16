La Liga Nacional de Vóley empieza en Mendoza

Desde este martes y hasta el próximo 28 de febrero se disputará una nueva edición de la Liga Nacional de Vóley femenina donde habrá tres clubes mendocinos compitiendo: General San Martín Pacifico, Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín.
Desde este martes y hasta el próximo 28 de febrero se disputará una nueva edición de la Liga Nacional de Vóley femenina donde habrá tres clubes mendocinos compitiendo: General San Martín Pacifico, Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín.
Las Tricolores de la calle Perú, debutan ante Ciudad de Nievas de Jujuy este martes a las 20.30. En tanto, el miércoles a las 20, Municipalidad de San Martín juega ante Universitario de Córdoba y al mismo horario, Regatas se mide con San José de Entre Ríos.
El plantel de la Liga Nacional de CGSM Pacífico estará compuesto por: Armadoras Maia Carignano, Romina Vacca, Opuestas Martina Soria, Candela Sandes. Líberos: Catalina Najul, Elisabeth Alessandrini. Puntas: María Eugenia Ortega, Guadalupe Torres, Camila Sánchez Isola, -Kiara Tognarelli. Centrales: Sofia Dacrema, Macarena Torres, Morena Benítez y Paulina Blázquez. Entrenador : Mauricio Sánchez.
En la zona 1 estarán Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas, San José, Municipalidad de San Martín, Banco Santa Fe, y Selección Argentina juvenil.
Por otra parte, en la zona 2 estarán Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacifico, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley, y San Martín de Formosa.
Acerca del emparejamiento que les tocó en suerte, el entrenador de CGSM Pacífico Mauricio Sánchez expresó: "La zona será dura y muy pareja, todos los equipos que la conformamos estamos casi todos al mismo nivel, sobre todo cinco clubes. Será un torneo interesante, pero nos estamos preparando a conciencia y las chicas están respondiendo a gran nivel".
Luego el DT puntualizó: "Jugamos contra ciudad de Nievas. Jugamos con ellas en la Liga Federal, es un rival aguerrido y fuerte, pero nosotros tenemos armas para neutralizarlas. En los últimos días las chicas nuestras se han visto muy bien, con juego fluido y muy asentadas al ritmo que les pedimos desde fuera, y con una intensidad importante, para encarar la primera parte del torneo de la mejor forma. Además, muestran gran fortaleza mental".