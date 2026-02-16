16 de febrero de 2026 - 22:08

La Liga Nacional de Vóley empieza en Mendoza

Una verdadera fiesta del Vóley será la disputa de este torneo, donde estarán: Mendoza de Regatas, CGSM Pacifico y Municipalidad de de San Martín

Vóley. Las chicas del Tricolor esperan su debut liguero, como todos los equipos se han preparado a conciencia

Ciudad de Nievas será el&nbsp; primer escollo de las Tricolores en la Liga Nacional de Vóley femenino

Por Gonzalo Tapia

El plantel de la Liga Nacional de CGSM Pacífico estará compuesto por: Armadoras Maia Carignano, Romina Vacca, Opuestas Martina Soria, Candela Sandes. Líberos: Catalina Najul, Elisabeth Alessandrini. Puntas: María Eugenia Ortega, Guadalupe Torres, Camila Sánchez Isola, -Kiara Tognarelli. Centrales: Sofia Dacrema, Macarena Torres, Morena Benítez y Paulina Blázquez. Entrenador : Mauricio Sánchez.

Las zonas para la competencia nacional de Vóley

En la zona 1 estarán Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas, San José, Municipalidad de San Martín, Banco Santa Fe, y Selección Argentina juvenil.

Por otra parte, en la zona 2 estarán Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacifico, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley, y San Martín de Formosa.

Acerca del emparejamiento que les tocó en suerte, el entrenador de CGSM Pacífico Mauricio Sánchez expresó: "La zona será dura y muy pareja, todos los equipos que la conformamos estamos casi todos al mismo nivel, sobre todo cinco clubes. Será un torneo interesante, pero nos estamos preparando a conciencia y las chicas están respondiendo a gran nivel".

Luego el DT puntualizó: "Jugamos contra ciudad de Nievas. Jugamos con ellas en la Liga Federal, es un rival aguerrido y fuerte, pero nosotros tenemos armas para neutralizarlas. En los últimos días las chicas nuestras se han visto muy bien, con juego fluido y muy asentadas al ritmo que les pedimos desde fuera, y con una intensidad importante, para encarar la primera parte del torneo de la mejor forma. Además, muestran gran fortaleza mental".

