Las chicas del Vóley de Tunuyán festejaron su título y dieron la vuelta olímpica

El sexteto del Valle de Uco se consagro como el mejor equipo de Vóley en Sub 12 damas tras ganar a San Martín por 3 a 0 y 3 a 2.

Vóley. Las chicas del equipo de Municipalidad de Tunuyán campeonas del Clausura.

Vóley. Un año estupendo han tenido las integrantes del Sub 12 tunuyanino, porque fueron subcampeonas en el Apertura y campeonas en el Clausura.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Las chicas del sub 12 de Vóley de la Municipalidad de Tunuyán han sido uno de los equipos más regulares en su divisional. En el torneo de Apertura fueron subcampeonas y en el Clausura lograron ceñirse la corona.

En este año este equipo de damas Sub 12 perdió solo dos partidos en el año, la final del Apertura y un juego de la fase clasificatoria correspondiente al torneo de Clausura.

Las campeonas

El equipo es integrado por Julieta Gallonetto, Amparo Domizi, Sofía Orozco, manuela Posadas, Oriana Castro, Juliana González, Morena Ortiz, Dana Domínguez, Sofia gallardo, Candelaria Peralta, Guadalupe Alonso, y Martina Segura.

En la fase regular vencieron a Pacífico 3 a 0; Maipú 3 a 1; CLM 3 a 0; Regatas "A" 3 a 0; Luján por 3 a 0. 3 a 2 a la UN Cuyo. Luego derrotaron al sexteto de Andes talleres por 3 a 0, a Cepada por 3 a 1; a COP por 3 a 2, a San Martin de Porres 3 a 0; y solo cayeron ante San Martin por 3 a 2.

En cuartos, donde se jugó un solo partido, vencieron a Policial 3 a 0; a Pacifico 3 a 1 y 3 a 0 y en la gran final derrotaron a San Martin 3 a 0 y 3 a 2.

El entrenador del equipo es José Sancer. "El grupo marcó la diferencia en la categoría en el Sub 12, porque empezamos a trabajar desde el inicio de la temporada. Nosotros estamos entrenando con estas chicas desde el año pasado. esta año se trabajaron más días, más horas, más tiempo que la temporada pasada. y sumamos los sábados donde trabajamos en forma intensa de 8 a 12.30 y eso ayudó un montón. Aparte, nos propusimos jugar más de cuarenta partidos en esta temporada y lo logramos"

"Algo que fue positivo fue que fuimos a jugar dos torneos a San Juan y eso mejoró la performance de las jugadoras. Destaco el gran apoyo del municipio, que nos ayuda con transporte, espacios físicos y balones, de los padres que hacen un esfuerzo tremendo y las chicas que tienen unas ganas de progresar en cada entrenamiento y en cada partido que juegan. Quieren llevar el vóley de Tunuyán a lo más alto", explicó el DT.

