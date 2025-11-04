4 de noviembre de 2025 - 21:21

Vóley: General San Martín-Pacífico es campeón otra vez

El equipo femenino de las Tricolores ganó la Copa de Oro en un torneo Abierto Sub-13. En los próximos días, GGSM tendrá un gran desafío en la Copa Argentina de vóley

Vóley. Las campeonas de General San Martín posan para la posterioridad

Foto:

Gentileza
Vóley. Leonardo Murialdo fue el mejor equipo en la Copa de Plata

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Un interesante torneo Abierto de Vóley, para damas de la categoría Sub-13, se disputó en el club General San Martín-Pacífico; el campeón de la Copa de Oro fue el sexteto Tricolor y Leonardo Murialdo se consagró como el mejor team en la Copa de Plata.

Las posiciones finales en la Copa Oro fueron: Campeón: CGSM; Sub-Campeón: Municipalidad de Maipú; Tercer Puesto: Club Ausonia y Cuarto: Andes Talleres.

Por la Copa de oro en semifinales: CGSM se impuso al sexteto de Andes Talleres por 2 a 0; y Municipalidad de Maipú a las chicas sanjuaninas de Ausonia, por 2 a 0.

En el cotejo, por el tercer lugar: Ausonia dio cuenta de Talleres, por 2 a 0 y en la gran final, Las Tricolores batieron a Municipalidad de Maipú por 2 a 0.

La mejor jugadora del torneo fue Lucía Torres Lucia, las mejor Atacante: Antonella Letelier y Mejor sacadora: Guadalupe Ozán.

EL DT del equipo campeón es Mauricio Sánchez, que contó a este medio: "Quedamos muy conformes porque nos sirve de preparación para la Copa Argentina de Clubes, que se hará en Chapadmalal en noviembre y donde viajaremos a competir con el sub14. Estamos contentos porque han venido la mayoría de los clubes de Mendoza y de San Juan y que le da a todos los clubes una preparación, para los torneos locales y sirve también para tener ritmo de juego. Todo esto es fundamental para el crecimiento de nuestro vóley".

Luego, el DT de General San Martín-Pacífico subrayó: "Con este tipo de torneo en un formato de tres días, queremos dar más competencia a estas categorías, sirve mucho jugar varios partidos en poco tiempo. Los entrenadores podemos testear el crecimiento de las jugadoras, ver los avances y hacer correcciones, cotejo tras cotejo"

"Son varios cotejos en un fin de semana y sirven para que disfruten de un torneo abierto, porque tienen semifinales, finales de Oro, Plata y partidos por el tercer lugar. Se viven otros tipos de sensaciones. Por todo esto tratamos de organizar en forma seguida esta modalidad de competencias para divisiones menores", dijo Sánchez.

Campeonas Tricolores

El equipo de General San Martín-Pacifico estuvo integrado por: Lucia Torres, Antonia Aranda, Guadalupe Ozán, Antonella Letelier, Paula Roldan, Martina Carrizo, Abril Nievas, Renata Carbajo, Renata cruces y Guadalupe Palomo. El cuerpo técnico estuvo integrado por: DT Mauricio Sánchez y las asistentes fueron: Cecilia Barros y Micaela Chirino

Copa Plata

Por otra parte, en la Copa de Plata: El campeón fue Leonardo Murialdo; subcampeón se ubicó Cepada y tercero quedó Municipalidad de Maipú "B"

