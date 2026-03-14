Independiente Rivadavia quiere volver al triunfo ante Gimnasia: hora, TV, formaciones

El Azul del Parque visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata con la victoria como principal objetivo. Es este domingo desde las 15:15hs.

Con la misión de recuperar la sonrisa y volver a la senda del triunfo, tras su primera caída en el certamen, la Lepra visita al Lobo en el Bosque. Gimnasia de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este domingo, desde las 15:15, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 11 del Apertura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia había tenido un arranque furioso pero en lo más reciente se desinfló, y apenas sumó dos puntos en los últimos tres partidos. El miércoles pasado sufrió una inesperada derrota por 2-1 ante Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini y dejó pasar la chance de quedar líder en la Zona B, pero también en la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional Ramiro Gómez / Los Andes Al margen de los tres puntos que perdió, la campaña del Azul del Parque continúa siendo histórica y positiva. Pelea arriba y jugará durante el 2026 su primera Copa Libertadores. Pensando en ese debut, este duelo aparece como una chance para recuperar la alegría y aceitar la máquina. No es poca motivación para un plantel que piensa en grande.

El Lobo, por su parte, logró un gran triunfo por 2-1 ante Banfield la fecha pasada, en lo que fue la segunda victoria como visitante en el año. Con Nacho Fernández como estandarte se llevó los tres puntos del Florencio Sola y se afirmó en puestos de clasificación a octavos de final con 14 puntos, en el sexto puesto.

image Si el equipo platense se impone en el Bosque llegará a los 17 puntos, igualará la línea de la Lepra y se meterá de lleno en la pelea por los primeros lugares. Por eso, para el Basurero será un encuentro trascendental en su sueño de campeonar en la máxima divisional.