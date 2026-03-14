Independiente Rivadavia quiere volver al triunfo ante Gimnasia: hora, TV, formaciones

Al margen de los tres puntos que perdió, la campaña del Azul del Parque continúa siendo histórica y positiva. Pelea arriba y jugará durante el 2026 su primera Copa Libertadores. Pensando en ese debut, este duelo aparece como una chance para recuperar la alegría y aceitar la máquina. No es poca motivación para un plantel que piensa en grande.
El Lobo, por su parte, logró un gran triunfo por 2-1 ante Banfield la fecha pasada, en lo que fue la segunda victoria como visitante en el año. Con Nacho Fernández como estandarte se llevó los tres puntos del Florencio Sola y se afirmó en puestos de clasificación a octavos de final con 14 puntos, en el sexto puesto.
Si el equipo platense se impone en el Bosque llegará a los 17 puntos, igualará la línea de la Lepra y se meterá de lleno en la pelea por los primeros lugares. Por eso, para el Basurero será un encuentro trascendental en su sueño de campeonar en la máxima divisional.
Probables formaciones de Gimnasia La Plata - Independiente Rivadavia:
Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro; Manuel Panaro, Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Independiente: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.