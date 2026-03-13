13 de marzo de 2026 - 14:33

Atención Independiente Rivadavia: Se definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Ya se conocen los 32 equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026. Independiente Rivadavia tendrá su primera cita internacional.

Independiente Rivadavia integra el grupo 4. En breve, conocerá sus rivales.&nbsp;

Independiente Rivadavia integra el grupo 4. En breve, conocerá sus rivales. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

 El capitán del Parque, Sebastián Villa y sus compañeros no tuvieron una buena noche y estuvieron lejos de sus mejores rendimientos

Barracas Central sorprendió a Independiente Rivadavia en el Gargantini
Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional

Otra noche en el Gargantini: lo mejor de Independiente Rivadavia - Barracas Central en imágenes

Independiente Medellín fue uno de los cuatro conjuntos que accedieron a la fase de grupos tras superar las fases preliminares: los otros tres fueron Deportes Tolima, también de Colombia; Sporting Cristal, de Perú; y Barcelona Sporting Club, de Ecuador. Los cuatro integrarán el bombo 4, del que también formarán parte de dos los seis representantes argentinos: Platense e Independiente Rivadavia.

image
Los bombos de la Copa Libertadores.&nbsp;

Los bombos de la Copa Libertadores.

En cuanto al destino de los otros cuatro elencos argentinos, Boca formará parte del bombo 1, Estudiantes de La Plata y Lanús integrarán el bombo 2, mientras que Rosario Central se ubicará en el bombo 3. A ellos podría haberse sumado Argentinos Juniors, pero el equipo de La Paternal fue eliminado en la segunda fase preliminar por Barcelona de Ecuador.

Para definir la composición de los bombos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se basó en su ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025. Más allá de ello, el campeón de la pasada edición de la Copa Libertadores, Flamengo, tenía asegurada su ubicación en el bombo 1 y como cabeza de serie del grupo A, mientras que Lanús, como ganador de la Copa Sudamericana, tenía garantizado su lugar en el bombo 2.

El reglamento de la Copa Libertadores establece que en un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país y que si así resultan sorteados, el conjunto del bombo inferior pasará a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicha zona. Solo se admitirán dos conjuntos de una misma nación en un grupo si uno de ellos proviene de las fases preliminares.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1

  • Flamengo (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Boca (Argentina)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Nacional (Uruguay)
  • Liga Deportiva Universitaria (Ecuador)
  • Fluminense (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2

  • Libertad (Paraguay)
  • Estudiantes de La Plata (Argentina)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Lanús (Argentina)
  • Corinthians (Brasil)
  • Bolívar (Bolivia)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Universitario (Perú)

Bombo 3

  • Junior (Colombia)
  • Universidad Católica (Chile)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Always Ready (Bolivia)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Cusco (Perú)

Bombo 4

  • Universidad Central (Venezuela)
  • Platense (Argentina)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Mirassol (Brasil)
  • Barcelona Sporting Club (Ecuador)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • Deportes Tolima (Colombia)
  • Deportivo Independiente Medellín (Colombia)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El volante volvió a tener un gran protagonismo en el equipo de Berti y, además, marcó el golazo frente a River. 

Gonzalo Ríos, un presente sólido en Independiente Rivadavia

El entrenador del Parque vivió con mucha intensidad el duelo frente a River en el Malvinas.

Independiente Rivadavia, a imagen y semejanza de Alfredo Berti

Sebastián Villa en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia contra River.

Daniel Vila rompió el silencio sobre Sebastián Villa y asegura que su pase a River depende de una promesa

Los hinchas de la Lepra coparon el estadio mundialista y armaron una verdadera fiesta.

La hinchada Azul copó el estadio Malvinas Argentinas y armó una fiesta inolvidable en las tribunas