Atención Independiente Rivadavia: Se definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Ya se conocen los 32 equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026. Independiente Rivadavia tendrá su primera cita internacional.

El triunfo 2 a 1 del Deportivo Independiente Medellín sobre Juventud de Las Piedras el jueves en el estadio Atanasio Girardot, con un gol decisivo del rosarino Francisco Fydriszewski, clasificó al conjunto colombiano a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, terminaron de configurarse los bombos para el sorteo de esa instancia, que se realizará el jueves próximo a las 20 en Luque.

Independiente Medellín fue uno de los cuatro conjuntos que accedieron a la fase de grupos tras superar las fases preliminares: los otros tres fueron Deportes Tolima, también de Colombia; Sporting Cristal, de Perú; y Barcelona Sporting Club, de Ecuador. Los cuatro integrarán el bombo 4, del que también formarán parte de dos los seis representantes argentinos: Platense e Independiente Rivadavia.

image Los bombos de la Copa Libertadores. Gentileza. En cuanto al destino de los otros cuatro elencos argentinos, Boca formará parte del bombo 1, Estudiantes de La Plata y Lanús integrarán el bombo 2, mientras que Rosario Central se ubicará en el bombo 3. A ellos podría haberse sumado Argentinos Juniors, pero el equipo de La Paternal fue eliminado en la segunda fase preliminar por Barcelona de Ecuador.

Para definir la composición de los bombos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se basó en su ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025. Más allá de ello, el campeón de la pasada edición de la Copa Libertadores, Flamengo, tenía asegurada su ubicación en el bombo 1 y como cabeza de serie del grupo A, mientras que Lanús, como ganador de la Copa Sudamericana, tenía garantizado su lugar en el bombo 2.