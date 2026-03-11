Barracas Central sorprendió a Independiente Rivadavia en el Gargantini

Barracas Central sorprendió a Independiente Rivadavia y se quedó con una valiosa victoria por 2 a 1 en el estadio Bautista Gargantini, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Alfredo Berti continúa en lo más alto de su zona, en medio de una campaña histórica.

Otra noche en el Gargantini: lo mejor de Independiente Rivadavia - Barracas Central en imágenes

El Guapo golpeó en los momentos justos del primer tiempo. A los 33 minutos, tras un tiro libre desde la derecha, el balón quedó suelto en el área y el Toro Morales definió de media vuelta para poner el 1 a 0. Diez minutos más tarde, a los 44’, Jhonatan Candia culminó un rápido contragolpe c on un gran remate y estiró la ventaja para la visita

La Lepra había sido protagonista durante gran parte de la primera etapa. Con Sebastián Vill a y Fernández como principales referencias ofensivas, el conjunto mendocino dominó el trámite y generó las situaciones más claras, aunque le faltó profundidad para romper el bloque defensivo rival.

¡APARECIÓ EL TORO! Gonzalo Morales pone el primero de Barracas en Mendoza #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DYf63k0iHt

Además, cuando logró acercarse con peligro, apareció Marcelo Miño para ahogar las chances del equipo azul. La defensa visitante, con Capraro, Tobio y Demartini, respondió con solidez y obligó a Independiente Rivadavia a recurrir al juego aéreo, terreno donde también se mostró firme Barracas.

En el complemento, el equipo de Berti salió decidido a buscar el descuento . Con algunas variantes tácticas y el ingreso de Atencio por Villalba, el conjunto mendocino intentó ganar mayor peso ofensiv o.

ESPECTACULAR GOLAZO DE CANDIA PARA EL 2-0 DE BARRACAS #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hn4R1VJYMv

Independiente Rivadavia dominó prácticamente todo el segundo tiempo, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. Villa estuvo lejos de su mejor versión y Fernández no logró desequilibrar ante una defensa visitante que se mantuvo ordenada.

Ante la falta de espacios, la Lepra recurrió a remates de media distancia y pelotazos cruzados, aunque la mayoría de los intentos se encontraron con la seguridad de Miño o terminaron lejos del arco.

Embed Florentín descuenta para Independiente Rivadavia y se viene un final TREMENDO #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/15Oq0GnTjs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2026

Barracas sorprende a la Lepra

En el complemento, el equipo de Berti salió decidido a buscar el descuento. Con algunas variantes tácticas y el ingreso de Atencio por Villalba, el conjunto mendocino intentó ganar mayor peso ofensivo.

Independiente Rivadavia dominó prácticamente todo el segundo tiempo, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. Villa estuvo lejos de su mejor versión y Fernández no logró desequilibrar ante una defensa visitante que se mantuvo ordenada.

Ante la falta de espacios, la Lepra recurrió a remates de media distancia y pelotazos cruzados, aunque la mayoría de los intentos se encontraron con la seguridad de Miño o terminaron lejos del arco.

image Independiente Rivadavia vs Barracas Central Ramiro Gómez

De esta manera, Barracas se llevó un triunfo importante en Mendoza, mientras que Independiente Rivadavia, pese al traspié, continúa como líder de su grupo con Tigre al acecho a solo un punto.

Las Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Barracas Central: Marcelo Miño, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini;Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales.DT: Rubén Insúa.

Goles: 33' Morales (B), 43' Candia (B). ST: 39' Florentín (I).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central: minuto a minuto y estadísticas