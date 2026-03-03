Independiente Rivadavia, a imagen y semejanza de Alfredo Berti

Por todo lo que dejó en la cancha,como dijo el propio entrenador , un triunfo hubiese sido el premio ideal para Independiente Rivadavia ante River . Hubo pasajes de superioridad arrolladora, especialmente en el primer tiempo. Pero el fútbol no premia merecimientos: los goles se hacen o se escapan. Y en partidos de esta naturaleza, el que no liquida corre riesgos.

El equipo de Alfredo Berti se quedó con un empate que sabe a poco , aunque el punto termine siendo valorado. Sigue en la cima y continúa siendo el conjunto más regular del torneo. Algunos lo llaman “equipo sensación”, acaso para relativizar lo que en realidad es un proyecto sólido, serio y sostenido en el tiempo. Independiente no mira la camiseta del rival: mira el arco de enfrente.

Volvió a demostrar que entiende los momentos del partido. Golpea cuando debe hacerlo y, aunque esta vez le faltó eficacia para cerrar el pleito, sometió a un rival de jerarquía, más allá de la incertidumbre con la que llegó a Mendoza. Esa jerarquía quedó expuesta en la figura de Santiago Beltrán, responsable de ahogar varios festejos mendocinos.

La Lepra funcionó en todas sus líneas. Supo cortarle los circuitos a un River golpeado , pero que no deja de ser River: lo demostró con una sola llegada clara.

Los desbordes de Villa, la movilidad de Sartori, la construcción de Fernández y el despliegue (con golazo incluido) de Gonzalo Ríos marcaron el pulso del equipo . Defendió lejos de su arco durante casi todo el primer tiempo y prácticamente no pasó sobresaltos.

image Alfredo Berti. El Loco estuvo pegado a la línea del campo de juego a lo largo de casi todo el encuentro. Vivió un duelo con mucha intensidad. Marcelo Álvarez

El déficit volvió a aparecer en el complemento. Como en otros partidos, bajó la intensidad. La explicación puede encontrarse en la seguidilla de encuentros y la escasa rotación. Sin embargo, aun en ese contexto, generó las situaciones más claras y estuvo a un paso de llevarse el premio mayor y tres puntos sobre el final.

Independiente, de la mano de Berti, es mucho más que una racha positiva. Es un equipo construido a la medida de su entrenador. Aunque en nueve partidos ( incluído el de la Copa Argentina) no haya rotado demasiado, el funcionamiento se sostuvo. Cambian nombres o sistemas, pero no la identidad. Y allí radica la diferencia.

No tiene dependencia de Sebastián Villa, más allá de que sea un futbolista determinante. Lo colectivo potencia lo individual. Por eso está arriba. No es casualidad.

Se viene un mes exigente, con desafíos importantes y la cercanía de la Copa Libertadores. Independiente se preparó para eso. Si tiene una asignatura pendiente, es la eficacia: transformar en goles la cantidad de situaciones que genera. Cuando logre esa claridad definitiva frente al arco, ampliará todavía más su margen competitivo.

image En el Malvinas Argentinas los hinchas vivieron una verdadera fiesta en la popular, desde donde no dejaron de alentar y empujar al equipo del Parque. Marcelo Álvarez

La palabra de Alfredo Berti

El entrenador santafesino con el aplomo que lo caracteriza definió a sus dirigidos. Berti no esquivó el análisis. Reivindicó la actuación y el carácter de su equipo: “Hemos armado un grupo duro. Rápidamente, revisando el partido, veo que tuvimos seis o siete opciones para llevarnos algo más que el empate. River nos llegó una vez. El mérito es de estos futbolistas. Somos un equipo serio y aguerrido. Podemos cambiar sistema y nombres, pero tenemos una filosofía: buscar, ser protagonistas y competir con todos. En dos fechas jugamos contra Racing y River, y en ningún momento nos sentimos menos. Si entraba la última, hubiese estado bien”, aseguró el DT.

Sobre el bajón del segundo tiempo, explicó: “Jugamos con un rival de jerarquía. Más allá de la actualidad, sus futbolistas son de jerarquía. Entendimos el momento del partido. En el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco chances claras para quedarnos con el resultado. Después del empate se hizo más parejo, como suele pasar en el fútbol argentino, muy físico y equilibrado. Las situaciones del final hubiesen sido un premio por lo hecho en los 90 minutos y, que a cinco minutos del final entren Colidio y Salas habla del potencial que tiene el rival. Nosotros lo fuimos a buscar en todo momento”, comentó el entrenador.

image El choque entre Independiente y River fue intenso, principalmente en el primer tiempo y los minutos finales. Marcelo Álvarez

Entender el campeonato y estar en lo alto de la tabla

Consultado por las declaraciones del entrenador rival, que consideró justo el empate, Berti respondió con mesura: “Todo es muy fino. Si hacíamos el gol del último minuto, seguramente también hubiese sido justo. El fútbol argentino es muy parejo. A veces llegás mil veces y ganás; otras, generás cinco o seis como nosotros y no alcanza. Hay que entender el campeonato”, aseguró el DT.

El DT también habló del presente y lo que viene: “Tenemos que estar tranquilos, seguir funcionando y evolucionando. Queremos mantenernos en la parte alta de la tabla. Se viene un mes importante y hay que sumar”.

Sobre el regreso de Alex Arce: “Alex se siente bien de la lesión y le hizo bien ingresar. Es un futbolista de jerarquía y un emblema del club”, manifestó orgullo de sus futbolistas.

Como los afecta o no el paro futbolístico

“Si no se juega, nos va a venir bien. Hemos rotado poco y se está jugando muy seguido. Servirá para descansar y recargar energías para lo que viene, que es igual o más importante”, comentó Alfredo Berti.

Se viene un mes exigente y el equipo sabe hacia dónde va. Si tiene una cuenta pendiente, es transformar dominio en contundencia. Cuando logre esa eficacia definitiva, este Independiente dejará de ser llamado “sensación” para asumir definitivamente lo que ya es: candidato.