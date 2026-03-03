3 de marzo de 2026 - 14:17

Confirmado por Di Carlo: Eduardo Coudet será el DT de River

Stefano Di Carlo reveló que Coudet fue el único candidato contactado para suceder a Gallardo por su perfil "obsesivo" y su pasado en la institución.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, confirmó oficialmente que Eduardo Coudet se hará cargo del equipo por las próximas dos temporadas. La noticia llega tras una búsqueda que, según el dirigente, fue directa y sin vacilaciones para el club.

La dirigencia no barajó otros nombres para el puesto: "Fuimos derecho a buscar a Coudet, sin ningún tipo de escala", sentenció Di Carlo, aclarando que no hubo contactos con otros candidatos a pesar de los rumores externos. El contrato con el nuevo entrenador tendrá vigencia hasta diciembre de 2027, marcando un compromiso a largo plazo para reestructurar el plantel profesional.

El perfil del sucesor y la herencia de Marcelo Gallardo

La elección del "Chacho" responde a un diagnóstico estratégico compartido entre la presidencia y Enzo Francescoli. "La primera tenía que ser con alguien de la casa porque a River le fue complejo con alguien que no fuera de la casa", explicó el presidente. Esta exigencia técnica se basa en la memoria institucional del club: la presión del Monumental y el manejo de un plantel de alta jerarquía en momentos de "bajón generalizado" son desafíos que suelen superar a quienes no conocen los pasillos internos de la institución.

Al priorizar un perfil que sea "metódico, un trabajador y una persona obsesiva", buscan reinyectar la impronta física necesaria para cerrar el ciclo del hombre más relevante de la historia.

Respecto a la salida del técnico anterior, el mandatario reveló la intimidad de las últimas charlas. Di Carlo confesó que "en una de las últimas charlas con Marcelo hablamos sobre qué pudimos hacer distinto y no pudimos encontrarle la vuelta". Para la conducción, era indispensable cerrar esta etapa con un técnico que mostrara "cierto grado de experiencia" y el "agregado de ser campeón en Argentina". Para lograr su llegada, el club debió alcanzar un acuerdo para "indemnizar a Alavés", su anterior equipo en España.

Cuándo vendrá Coudet y quiénes serán sus ayudantes

El desembarco de Coudet en Argentina está programado para este miércoles a las 4:00 de la madrugada. Su primer día será intenso: presentación oficial al mediodía e inmediatamente su primera práctica con los jugadores. Su cuerpo técnico estará integrado por Damián Musto y Carlos Miguel Fernández como ayudantes de campo, Octavio Manera y Guido Cretari como preparadores físicos, y el regreso de un multicampeón como entrenador de arqueros: Marcelo Barovero.

De confirmarse el paro convocado por AFA para el próximo fin de semana y la reprogramación del duelo ante Atlético Tucumán, el estreno oficial sería el jueves 12 de marzo visitando a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha del Apertura.

