River y San Lorenzo se enfrentan en un duelo sin mañana: hora, TV, formaciones

La Liga Profesional entra en su etapa de definiciones y el destino quiso que dos de los clubes más grandes del país se vean las caras en una eliminación directa. Este domingo desde las 19, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de ESPN Premium, River y San Lorenzo chocan por un lugar en cuartos.

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El presente Millonario es, cuanto menos, indescifrable. Bajo la conducción técnica de Eduardo Coudet, el equipo ha logrado cosechar puntos importantes que lo depositaron en esta instancia, pero el funcionamiento colectivo todavía está en deuda. La identidad futbolística que históricamente exige el paladar negro de la Banda parece no aparecer, y eso la gente lo hace saber.

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El clima en el Monumental viene caldeado. En el cierre de la fase regular, e l Millonario sufrió un cachetazo inesperado al caer frente a Atlético Tucumán , lo que provocó una sonora reprobación de los hinchas cuando los jugadores se retiraban al vestuario. Si bien el pasado jueves hubo un alivio anímico tras la victoria agónica 2-1 ante Carabobo por la Copa Sudamericana, el equipo sabe que contra el Ciclón no puede permitirse esas lagunas si quiere evitar un papelón en casa.

Desde lo futbolístico, el Chacho decidió cuidar a la mayoría de los titulares en la semana , pensando de forma exclusiva en este duelo del domingo. Así, se especula con un equipo formado por nombres como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Tomás Galván, y Sebastián Driussi. Además, Maxi Meza se ganó un lugar debido a la gran actuación en la Sudamericana.

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Por el lado de Boedo, la historia no es mucho más sencilla. San Lorenzo llega a este compromiso por el Torneo Apertura arrastrando una crisis dirigencial y económica que parece no tener fin, pero que, paradójicamente, ha forjado un grupo de jugadores resilientes. De la mano de Gustavo Álvarez, el equipo logró meterse en los playoffs de manera casi milagrosa, beneficiado por otros resultados tras su floja actuación y derrota ante Independiente en la última jornada de la Zona A.

El conjunto azulgrana viene de un deslucido empate sin goles ante Deportivo Cuenca en Ecuador, también por el certamen continental, y sabe que llega al Monumental en el papel de punto. Sin embargo, la historia del club marca que en las difíciles siempre aparece ese plus de hombría que lo hace un rival de temer en los mano a mano.

Probables formaciones de River - San Lorenzo:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - San Lorenzo: