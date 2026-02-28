River selló el acuerdo total con Eduardo Coudet: confirmado el contrato y su cuerpo técnico

Eduardo Coudet y River Plate alcanzaron un entendimiento total para que el entrenador asuma como nuevo director técnico del primer equipo tras la salida de Marcelo Gallardo . La negociación quedó cerrada y ahora el Chacho está listo para iniciar su etapa en el club de Núñez, donde dirigirá por primera vez.

Con el nudo en la garganta Marcelo Gallardo agradeció y se despidió de River: "Uno se va, pero nunca se va"

El contrato que firmará Coudet tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 , con opciones de extensión según objetivos deportivos que se fijen entre ambas partes. S u llegada estaba encaminada desde hace semanas, y finalmente se oficializó tras la reunión final entre su entorno y la dirigencia riverplatense.

Este viernes, Eduardo Coudet tuvo su despedida como entrenador de Deportivo Alavés . Fue por la fecha 26 de La Liga , en la derrota 2-0 como visitante frente a Levante UD . Tras ese encuentro, el DT cerró oficialmente su ciclo en el conjunto español y ya dejó todo encaminado para arribar en las próximas horas a Núñez.

El miércoles, el entrenador de 51 años viajará hacia Buenos Aires para sumarse a River Plate , institución en la que ya tuvo dos etapas como futbolista. A lo largo de su carrera dirigió a Rosario Central , Club Tijuana , Racing Club , SC Internacional , Celta de Vigo y Atlético Mineiro .

En cuanto a su grupo de trabajo, lo acompañarán Patricio Graff y Carlos Fernández como ayudantes de campo , mientras que Octavio Manera y Giudo Cretari estarán a cargo de la preparación física del plantel Millonario.

Por su parte, la intención es que Marcelo Barovero continúe como entrenador de arqueros, aunque su permanencia deberá ser evaluada y aprobada por el propio Coudet una vez que asuma formalmente.

Cuándo debutará Coudet como técnico de River

El próximo lunes, River Plate visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. En ese compromiso, el equipo volverá a estar bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, por lo que el estreno oficial de Eduardo Coudet al frente del Millonario quedará postergado para el siguiente encuentro.

En caso de que se levante el paro anunciado por la Liga Profesional, el debut del Chacho sería ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Si, en cambio, la medida de fuerza continúa, su presentación deberá esperar hasta el miércoles 11 de marzo, cuando River visite a Huracán por la décima fecha del torneo local.