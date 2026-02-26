"Gallardo es de River, de River no se va": la dedicatoria de la hinchada para el entrenador

En el marco de la despedida de Gallardo y en la búsqueda del sucesor, la hinchada millonaria le hizo sentir el cariño a su DT dedicándole la famosa canción: Gallardo es de River, de River no se va". Todo ocurrió después del gol de Driussi que rompió la sequía de seis meses sin convertir.
Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi sufrió varias lesiones que condicionaron su continuidad. En total, acumuló más de 160 días de baja y se perdió alrededor de 20 partidos oficiales desde que volvió al club, una cifra que impactó directamente en su ritmo competitivo.
La emoción de los hinchas y la dedicatoria para Marcelo Gallardo
Las estadísticas del delantero desde su regreso a River
Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi disputó 31 encuentros oficiales, convirtió 10 goles y aportó una asistencia. Si bien atravesó algunas molestias físicas, logró convertirse en una pieza importante en el frente de ataque y en uno de los máximos anotadores del equipo en este nuevo ciclo.
Cabe recordar que, antes de cortar la sequía frente a Banfield, su último tanto había sido ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la edición 2025 del certamen continental.
El pitazo final y el eterno reconocimiento para Marcelo Gallardo
CON LÁGRIMAS, RIVER DESPIDE A GALLARDO
Fue el último partido del Muñeco al mando del Millonario, y los jugadores se fueron abucheados.