"Gallardo es de River, de River no se va": la dedicatoria de la hinchada para el entrenador

Luego del Gol de Driussi ante Banfield, los hinchas de River entonaron la famosa canción para reconocer al "Muñeco" en su despedida.

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió ovacionado en su segundo ciclo.

En el marco de la despedida de Gallardo y en la búsqueda del sucesor, la hinchada millonaria le hizo sentir el cariño a su DT dedicándole la famosa canción: Gallardo es de River, de River no se va". Todo ocurrió después del gol de Driussi que rompió la sequía de seis meses sin convertir.

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi sufrió varias lesiones que condicionaron su continuidad. En total, acumuló más de 160 días de baja y se perdió alrededor de 20 partidos oficiales desde que volvió al club, una cifra que impactó directamente en su ritmo competitivo.

image.png Indiscutido. Sebastián Driussi volvió a sumar en el Millo. Gentileza La emoción de los hinchas y la dedicatoria para Marcelo Gallardo Embed EL CANTO DE LOS HINCHAS DE RIVER PARA GALLARDO



Luego del 2-1 de Driussi ante Banfield, todo el Monumental le dedicó una canción especial al Muñeco: "De River no se va".#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nVr3SznG7d — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026 Las estadísticas del delantero desde su regreso a River Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi disputó 31 encuentros oficiales, convirtió 10 goles y aportó una asistencia. Si bien atravesó algunas molestias físicas, logró convertirse en una pieza importante en el frente de ataque y en uno de los máximos anotadores del equipo en este nuevo ciclo.

Cabe recordar que, antes de cortar la sequía frente a Banfield, su último tanto había sido ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la edición 2025 del certamen continental.

River.jpg Sebastián Driussi rompió el maleficio. Gentileza El pitazo final y el eterno reconocimiento para Marcelo Gallardo Embed CON LÁGRIMAS, RIVER DESPIDE A GALLARDO



Fue el último partido del Muñeco al mando del Millonario, y los jugadores se fueron abucheados.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/a11ypRyJMs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026