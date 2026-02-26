26 de febrero de 2026 - 21:33

"Gallardo es de River, de River no se va": la dedicatoria de la hinchada para el entrenador

Luego del Gol de Driussi ante Banfield, los hinchas de River entonaron la famosa canción para reconocer al "Muñeco" en su despedida.

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió ovacionado en su segundo ciclo.

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió ovacionado en su segundo ciclo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de la despedida de Gallardo y en la búsqueda del sucesor, la hinchada millonaria le hizo sentir el cariño a su DT dedicándole la famosa canción: Gallardo es de River, de River no se va". Todo ocurrió después del gol de Driussi que rompió la sequía de seis meses sin convertir.

Leé además

Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Por Sergio Faria
River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

Por Redacción Deportes

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi sufrió varias lesiones que condicionaron su continuidad. En total, acumuló más de 160 días de baja y se perdió alrededor de 20 partidos oficiales desde que volvió al club, una cifra que impactó directamente en su ritmo competitivo.

image.png
Indiscutido. Sebasti&aacute;n Driussi volvi&oacute; a sumar en el Millo.

Indiscutido. Sebastián Driussi volvió a sumar en el Millo.

La emoción de los hinchas y la dedicatoria para Marcelo Gallardo

Embed

Las estadísticas del delantero desde su regreso a River

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi disputó 31 encuentros oficiales, convirtió 10 goles y aportó una asistencia. Si bien atravesó algunas molestias físicas, logró convertirse en una pieza importante en el frente de ataque y en uno de los máximos anotadores del equipo en este nuevo ciclo.

Cabe recordar que, antes de cortar la sequía frente a Banfield, su último tanto había sido ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la edición 2025 del certamen continental.

River.jpg
Sebasti&aacute;n Driussi rompi&oacute; el maleficio.

Sebastián Driussi rompió el maleficio.

El pitazo final y el eterno reconocimiento para Marcelo Gallardo

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Driussi volvió a ganar confianza con su gol ante Banfield.

Fin de la sequía: Un delantero de River volvió a convertir después de 6 meses en la despedida de Gallardo

Por Redacción Deportes
El emotivo festejo entre Martínez Quarta y Marcelo Gallardo.

Todo en la despedida de Marcelo Gallardo: Gol, festejo y polémica con Lucas Martínez Quarta

Por Redacción Deportes
Gallardo recibió una emotiva ovación en su partido.

El impresionante récord personal que rompió Marcelo Gallardo en su último partido en River

Por Redacción Deportes
Una despedida que duele, pero el legado de Gallardo queda para siempre.

El emotivo video que le dedicó River a Gallardo en sus redes: "Un vínculo para toda la vida"

Por Redacción Deportes