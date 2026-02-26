Todo en la despedida de Marcelo Gallardo: Gol, festejo y polémica con Lucas Martínez Quarta

El defensor de River Plate fue vinculado a una polémica antes del último partido de Marcelo Gallardo, pero hoy convirtió ante Banfield.

Lucas Martínez Quarta fue uno de los grandes regresos en esta última etapa de Marcelo Gallardo como entrenador de River, pero previo a su salida se rumoreó que el DT tuvo una intervención con el jugador debido al nivel futbolístico que venía presentando en los partidos, pese a ser referente.

Lo llamativo de la tarde fue el gol que hizo hace unos minutos contra Banfield. Luego de un tiro de esquina, el Chino conectó de cabeza y marcó el 1 a 0 parcial para River, que sigue ganando al fin del primer tiempo. En el festejo se fue directamente a abrazar al Muñeco, que estaba de espaldas al momento del gol y casi no lo celebró.

La gran polémica de Lucas Martínez Quarta Según se filtró, Martínez Quarta fue uno de los responsables, futbolísticamente hablando, de la decisión de Gallardo. Si bien este rumor llegó lejos, se desestimó al conocerse información de Gustavo Yarroch, quien mencionó que el capitán de River ante Banfield fue el primero que rompió en llanto al saber la decisión de Marcelo Gallardo.

En este contexto, el defensor que surgió en River y debutó profesionalmente en el año 2016, al convertir el gol se fue derecho al banco de suplentes a festejar con el entrenador. Si bien la opinión de los seguidores de la institución millonaria es dividida, el futbolista fue apadrinado varias veces por el técnico.

Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Nrts1nFHXz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 26, 2026 Los números del defensor en su vuelta a River Desde su regreso a River Plate en enero de 2025, Lucas Martínez Quarta disputó 47 partidos oficiales entre torneo local y copas, números que reflejan su rápida readaptación al club y su continuidad dentro del equipo. Su vuelta marcó un punto de jerarquía en la última etapa del ciclo.