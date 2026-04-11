Piedra libre: encontraron a Marcelo Gallardo viendo un curioso partido

Semanas después de su dolorosa partida de River , el director técnico Marcelo Gallardo fue captado viendo un encuentro del fútbol europeo, y los rumores de un posible arribo a dicho lugar comenaron a correr. El entrenador fue observado en un partido de LaLiga de España .

Para la sorpresa de muchos, el Muñeco rompió el perfil bajo que lo caracterizó desde su salida del Millonario, y se mostró públicamente observando el apasionante empate 3 a 3 entre la Real Sociedad y el Alavés, por la fecha 31 del máximo certamen del fútbol español. Las cámaras que lo enfocaron fueron las de la televisación oficial, que lo mostraron con un gesto analítico en la tribuna del cuadro local.

Cabe destacar que el elenco dueño de casa está en un buen momento, peleando por el ingreso a las Copas en el séptimo lugar a sólo dos del Celta. Sin embargo, la visita está peleando el descenso, donde zafa apenas por dos puntos, y tiene un vínculo mucho más directo con River ya que allí juega Lucas Boyé (hizo uno de los goles), y es el club en el cual estaba dirigiendo Eduardo Coudet cuando aceptó la oferta desde Núñez.

Respecto a Gallardo, su última experiencia como director técnico fue en River, donde no tuvo un buen segundo ciclo y terminó dejando el cargo a finales de febrero luego de poco más de un año y medio.

Esta segunda etapa del Muñeco fue totalmente diferente a la primera que tuvo entre 2014 y 2022, en la que hizo historia en River al ganar la impresionante cantidad de 14 títulos (siete locales y siete internacionales), entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018, eliminando en ambas a su clásico Rival, que es Boca.

Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y del Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024. En el mencionado club árabe, terminó dejando el cargo en medio de una muy mala relación con el delantero francés Karim Benzema.