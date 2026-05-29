29 de mayo de 2026 - 17:59

La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha: los 12 jugadores que entrenan con Lionel Scaloni

El predio de la AFA en Ezeiza comenzó a recibir a los futbolistas que estarán en el Mundial 2026. La lista se va agrandando con el correr de los días.

La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La Copa del Mundo está realmente muy cerca, y por eso las prácticas del plantel que viajará a Estados Unidos ya se desarrollan en el suelo argentino. Con 12 jugadores de los 26 convocados, más los que están oficiando de sparrings, el elenco campeón del mundo prepara su debut.

Los jugadores de la Selección Argentina que ya están en Ezeiza:

Diario Los Andes 2026 (10)

Desde hace varios días, Ezeiza comenzó a recibir a los citados por Scaloni para integrar la lista final de 26. Así, este viernes ya se encontraban practicando 12 jugadores. Se trata de los defensores Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Nicolás Otamendi; los volantes Nico Paz, Thiago Almada, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, y Valentín Barco; y los delanteros Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez.

Además, también está el arquero de River Santiago Beltran, el delantero Joaquín Freitas. Mientras que se este fin de semana se sumará Tomás Aranda, atacante de Boca. Estos jugadores oficiarán de sparrings, y tendrán la chance de mostrarse en los duelos amistosos previos a la competencia oficial. La idea es que vayan ganando rodaje para el futuro.

Cabe destacar que los entrenamientos no son grupales, ya que cada uno de los citados está realizando trabajos diferenciados para igualar el estado físico antes del comienzo formal de los trabajos, donde Scaloni los exigirá al 100% para comprobar si pueden jugar la Copa del Mundo o si hay que reemplazarlos. Así, Montiel, Romero, y Paz intentan ponerse a tono de sus respectivas molestias.

Argentina viajará a Estados Unidos este sábado a la noche, para disputar los encuentros preparatorios ante Honduras (el 6 de junio en Texas), y frente a Islandia (9 de junio en Alabama). Se espera que en suelo norteamericano se complete el plantel y cuerpo técnico con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quedando dispuestos para el debut oficial.

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