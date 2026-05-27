Scaloni confirmó dudas de último momento y defendió la renovación de la Selección Argentina

En la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 , el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , habló sobre las decisiones que todavía mantienen en vilo al cuerpo técnico y dej ó definiciones sobre el presente del plantel, las ausencias más resonantes y el desafío de sostener la competitividad del campeón del mundo.

"TENEMOS ALGUNA DUDA EN LA LISTA" Lionel Scaloni, en EXCLUSIVA con @fczyz y @nanisenra , sobre el armado de la nómina para el #MundialEnDSPORTS . #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/3Q1eS29pxR

En una entrevista con DSPORTS admitió que existen futbolistas que llegan con molestias físicas y cuyo estado será evaluado hasta último momento antes de oficializar la nómina definitiva para el torneo. “Hay situaciones que estamos analizando día a día. La idea es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles, aunque no todos pudieron tener la preparación ideal”, explicó el entrenador, que prioriza la recuperación física y el rendimiento reciente como ejes centrales de la convocatoria.

"LAS PRIMERAS NOTICIAS SOBRE MESSI NO SON TAN MALAS, NOS HUBIESE GUSTADO QUE NO LE PASARA NADA" Lionel Scaloni hizo referencia al último partido del 10 en Inter Miami, el cual no pudo completar por una molestia. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/gC3n3lHuN1

Scaloni apuesta a mantener la identidad del campeón

A pesar de las dudas, Scaloni remarcó que la esencia del equipo no cambiará y aseguró que la Selección mantendrá la identidad que la llevó a conquistar el título en Qatar. “Este grupo siempre compite de la misma manera: con compromiso, intensidad y respeto por la camiseta. Sabemos lo que representa para la gente y vamos a dejar todo para estar a la altura”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059647426198184238?s=20&partner=&hide_thread=false "CUANDO TUVIMOS QUE CAMBIAR EN CATAR, CAMBIAMOS. SABEMOS CUÁL ES NUESTRA IDEA, PERO SI HAY QUE MODIFICAR, LO HAREMOS"



Lionel Scaloni se refirió al trabajo de adaptación de la Selección Argentina de acuerdo al partido y rival. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/oLaaajlswC — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Preocupación por el estado físico del plantel

Uno de los temas que generó mayor repercusión fue la ausencia de varios campeones del mundo y, particularmente, la situación de Paulo Dybala. Sobre el delantero cordobés, el entrenador señaló que la competencia interna y la aparición de nuevas alternativas influyeron en la decisión final. “Tiene una calidad enorme y siempre será considerado, pero hay jugadores que vienen creciendo y pidiendo lugar”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059648990321484261?s=20&partner=&hide_thread=false "SI NICO NO JUGÓ, ES PORQUE NO ESTABA BIEN"



Lionel Scaloni se refirió a la decisión de Cesc Fábregas de no contar con Nico Paz para el último partido que tenía el Como en la temporada.



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Lionel Messi. Las complicaciones físicas de varios futbolistas mantienen en alerta al cuerpo técnico argentino, especialmente tras la lesión que sufrió el capitán de la Selección durante el último partido del Inter. Gentileza.

El vacío que dejó Di María en la Selección

El técnico también se refirió al impacto que produjo la salida de referentes históricos del seleccionado, especialmente la de Ángel Di María, a quien calificó como “irreemplazable”. En ese sentido, destacó la necesidad de iniciar una renovación gradual sin perder el ADN competitivo del equipo. “Hay jugadores que dejaron una marca muy fuerte. Lo importante ahora es encontrar futbolistas jóvenes que puedan acompañar este proceso y sostener el nivel de la Selección”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059652497011032205?s=20&partner=&hide_thread=false "ÁNGEL ES IRREMPLAZABLE"



La mirada de Lionel Scaloni sobre la ausencia para el #MundialEnDSPORTS de Di María, quién decidió despedirse de la Albiceleste tras ganar su segunda CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



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ANGEL DI MARÍA Ángel Di María, uno de los grandes símbolos de la Selección Argentina campeona del mundo, fue recordado por Scaloni, quien admitió que su ausencia todavía se siente dentro del grupo. Gentileza.

La renovación generacional como desafío

Por último, Scaloni recordó cómo la experiencia en el último Mundial modificó su mirada sobre la planificación táctica y la confección de la lista. Según explicó, el desarrollo del torneo obliga a adaptarse constantemente y contar con variantes para distintos escenarios. “Un Mundial cambia partido a partido. Por eso buscamos futbolistas que puedan ofrecernos diferentes soluciones dentro de una misma idea”, concluyó.