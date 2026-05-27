27 de mayo de 2026 - 19:05

Scaloni confirmó dudas de último momento y defendió la renovación de la Selección Argentina

A días de definir la lista del plantel, Lionel Scaloni habló sobre las ausencias más resonantes, el presente del plantel y el desafío de sostener la competitividad del campeón del mundo.

El entrenador de la Selección Argentina sostuvo en una entrevista que esperarán hasta último momento para dar la lista definitiva del plantel para el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Argentina sostuvo en una entrevista que esperarán hasta último momento para dar la lista definitiva del plantel para el Mundial 2026.

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Independiente Rivadavia imparable en la Copa Libertadores: 4 triunfos y un empate. El mejor equipo argentino del continente. 

Independiente Rivadavia visita a Bolívar por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
River - Blooming, por Copa Sudamericana

River juega ante Blooming con la necesidad de cerrar bien el semestre: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

En una entrevista con DSPORTS admitió que existen futbolistas que llegan con molestias físicas y cuyo estado será evaluado hasta último momento antes de oficializar la nómina definitiva para el torneo. “Hay situaciones que estamos analizando día a día. La idea es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles, aunque no todos pudieron tener la preparación ideal”, explicó el entrenador, que prioriza la recuperación física y el rendimiento reciente como ejes centrales de la convocatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059648333140857001?s=20&partner=&hide_thread=false

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni llevará 30 jugadores para la gira previa de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Lionel Scaloni llevará 30 jugadores para la gira previa de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Scaloni apuesta a mantener la identidad del campeón

A pesar de las dudas, Scaloni remarcó que la esencia del equipo no cambiará y aseguró que la Selección mantendrá la identidad que la llevó a conquistar el título en Qatar. “Este grupo siempre compite de la misma manera: con compromiso, intensidad y respeto por la camiseta. Sabemos lo que representa para la gente y vamos a dejar todo para estar a la altura”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059647426198184238?s=20&partner=&hide_thread=false

Preocupación por el estado físico del plantel

Uno de los temas que generó mayor repercusión fue la ausencia de varios campeones del mundo y, particularmente, la situación de Paulo Dybala. Sobre el delantero cordobés, el entrenador señaló que la competencia interna y la aparición de nuevas alternativas influyeron en la decisión final. “Tiene una calidad enorme y siempre será considerado, pero hay jugadores que vienen creciendo y pidiendo lugar”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059648990321484261?s=20&partner=&hide_thread=false

Lionel Messi.
Las complicaciones f&iacute;sicas de varios futbolistas mantienen en alerta al cuerpo t&eacute;cnico argentino, especialmente tras la lesi&oacute;n que sufri&oacute; el capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n durante el &uacute;ltimo partido del Inter.

Las complicaciones físicas de varios futbolistas mantienen en alerta al cuerpo técnico argentino, especialmente tras la lesión que sufrió el capitán de la Selección durante el último partido del Inter.

El vacío que dejó Di María en la Selección

El técnico también se refirió al impacto que produjo la salida de referentes históricos del seleccionado, especialmente la de Ángel Di María, a quien calificó como “irreemplazable”. En ese sentido, destacó la necesidad de iniciar una renovación gradual sin perder el ADN competitivo del equipo. “Hay jugadores que dejaron una marca muy fuerte. Lo importante ahora es encontrar futbolistas jóvenes que puedan acompañar este proceso y sostener el nivel de la Selección”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059652497011032205?s=20&partner=&hide_thread=false

ANGEL DI MARÍA
&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a, uno de los grandes s&iacute;mbolos de la Selecci&oacute;n Argentina campeona del mundo, fue recordado por Scaloni, quien admiti&oacute; que su ausencia todav&iacute;a se siente dentro del grupo.

Ángel Di María, uno de los grandes símbolos de la Selección Argentina campeona del mundo, fue recordado por Scaloni, quien admitió que su ausencia todavía se siente dentro del grupo.

La renovación generacional como desafío

Por último, Scaloni recordó cómo la experiencia en el último Mundial modificó su mirada sobre la planificación táctica y la confección de la lista. Según explicó, el desarrollo del torneo obliga a adaptarse constantemente y contar con variantes para distintos escenarios. “Un Mundial cambia partido a partido. Por eso buscamos futbolistas que puedan ofrecernos diferentes soluciones dentro de una misma idea”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este es el predio de entrenamientos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Así es SuperPitch, el búnker donde entrenará la Selección Argentina durante el Mundial 2026

Por Agustín Zamora
El método Scaloni, un documental inédito sobre la Selección argentina llega a Flow: cuándo se estrena

"El método Scaloni", un documental inédito sobre la Selección argentina llega a Flow: cuándo se estrena

El seleccionado argelino ya se encuentra entrenando en un centro deportivo de Sidi Moussa.

Entre lesiones y misterio, Selección de fútbol de Argelia apunta al debut ante la Argentina de Scaloni

Roberto Ayala reveló detalles del método de selección de jugadores en la Selección Argentina.

Cómo arma Scaloni la lista del Mundial 2026: el método de la Selección Argentina