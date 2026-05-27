Así es SuperPitch, el búnker donde entrenará la Selección Argentina durante el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene definido su búnker para el Mundial 2026. La FIFA confirmó los campamentos de las 48 selecciones participantes y la Albiceleste utilizará como base el Compass Minerals National Performance Center , un moderno centro de entrenamiento perteneciente a Sporting Kansas City, franquicia de la MLS.

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El predio elegido por el cuerpo técnico argentino está ubicado en Kansas City , una ciudad estratégica por su posición geográfica. La intención de la FIFA es reducir la cantidad de viajes durante la competencia, y por eso Kansas City aparece como una sede clave para varias delegaciones.

Este es el predio de entrenamientos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Este es el predio de entrenamientos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Cómo es el búnker elegido por la Selección Argentina

El Compass Minerals National Performance Center combina tecnología de elite, infraestructura de primer nivel y servicios médicos de avanzada. El complejo fue diseñado para recibir a grandes delegaciones, y se convirtió en uno de los centros futbolísticos más desarrollados de Estados Unidos.

Allí también funcionan el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de la United States Soccer Federation y el Centro de Medicina Deportiva de Children’s Mercy Kansas City. Entre las principales características del predio se destacan sus cinco canchas de última generación.

Mundial 2026 Este es el predio de entrenamientos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Web

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El complejo cuenta con el denominado “SuperPitch”, una estructura compuesta por tres campos reglamentarios ubicados uno junto al otro. Además, dispone de dos canchas de césped sintético con iluminación LED. También tiene un pabellón elevado para entrenadores, con aulas, posiciones para cámaras y una terraza de observación.

El centro posee un Sports Performance Lab equipado con oficinas de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, laboratorio de crioterapia, salas de recuperación, suites de masajes, cámaras ambientales y consultorios médicos especializados.

Todo está orientado al alto rendimiento y a la recuperación física de los futbolistas. Además, el gimnasio de rendimiento deportivo tiene casi 1.200 metros cuadrados e integra áreas de césped sintético y equipamiento de última tecnología.

Mundial 2026 Este es el predio de entrenamientos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Web

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El predio también dispone de un centro educativo para entrenadores, con vestuarios, aulas modulares, salas de trabajo grupal y espacios para seminarios y conferencias. “Este lugar fue construido específicamente para la formación de entrenadores. Es la primera instalación de este tipo en nuestra era”, destacó Scott Flood, responsable de programas de coaching de US Soccer.

Con este centro como base, la Selección argentina buscará preparar de la mejor manera su participación en el Mundial 2026, donde intentará defender el título conseguido en 4 años atrás.