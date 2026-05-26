Lionel Scaloni confesó que pueden haber sorpresas en la lista del Mundial 2026: "Nos pueden aportar"

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina , brindó detalles valiosos respecto a los integrantes de la lista de convocados para disputar el Mundial 2026 de Norteamérica. Lejos de jugar al misterio, aseguró que hay dos juveniles que tienen chances reales de pasar el corte final. Además, se refirió a la lesión de Lionel Messi.

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Al igual que en la previa de Qatar 2022, el cuerpo técnico Albiceleste se toma su tiempo para confirmar el plantel que representará al país. Scaloni no quiere dejar ningún detalle librado al azar, ni apurarse para tomar decisiones de las que pueda arrepentirse en el plazo corto de tiempo. Pero eso no significa que apueste al misterio, como quedó claro en la nota que realizó con DSports.

¿QUÉ SORPRESAS PUEDE HABER EN LA LISTA DE ARGENTINA EN EL #MundialEnDSPORTS ? Lionel Scaloni, en EXCLUSIVA EN #DSPORTS , detalló cómo trabaja en los nombres que integrarán la nómina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLiteTarde pic.twitter.com/FUw9j3E7KC

Allí, el entrenador se mostró abierto a la hora de responder cuales son las chances reales de los jugadores que son han sido fijos en las citaciones anteriores pero que integran la prelista de 55 nombres. En dicha respuesta quedó claro que hay dos nombres inesperados que pueden imponerse. "Está Agustín Giay, está Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26. .. ¿por qué no?, adelantó.

Luego, aclaró que todavia tiene tiempo para pensar en dicha decisión. "Más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo de poder cambiar". Así, dejó abierta la puerta para que sean relevos en caso de ser necesario.

Lionel Scaloni habló de la lesión de Messi: "Las primeras noticias no son tan malas"

Embed ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI



El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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En la cabeza del cuerpo técnico hay otra situación que preocupa. Se trata de la lesión de Lionel Messi con el Inter Miami este pasado fin de semana. Al respecto, Scaloni contó como se enteró y dio detalles del panorama actual. "Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta que pidió el cambio y que no estaba bien", aportó.

En relación al estado actual del capitán, Scaloni lanzó: "Las primeras noticias no son tan malas... Lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora a esperar a ver qué evolución tiene y, sobre todo, ver en los nuevos estudios si es realmente así como dicen".

Finalmente, el DT aseguró que trabajarán para que cada jugador llegue en buen estado físico y mental al Mundial, incluyendo a Lionel Messi. "A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No sólo con él. La mayoría de todos los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", cerró.