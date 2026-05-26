26 de mayo de 2026 - 14:54

Chau Mundial 2026: este es el grupo de hinchas que tendrá prohibido el ingreso a los estadios

La medida fue tomada por el Gobierno porteño, que ya acordó con la gestión nacional para que el RPAM se sume al programa Tribuna Segura de la Nación.

Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una medida totalmente razonable, los deudores alimentarios morosos no podrán ingresar a los estadios durante el Mundial 2026 luego de que la Ciudad de Buenos Aires compartiera con Estados Unidos la base de datos utilizada para controlar a quienes incumplen con la cuota alimentaria.

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Asimismo, la gestión porteña ya acordó con el Ministerio de Seguridad Nacional que el RPAM, con casi 13 mil deudores alimentarios inscriptos, se incorpore al programa. La decisión alcanzará también a personas con restricciones vigentes de admisión.

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según informaron, el cruce internacional de información permitirá que las autoridades apliquen el derecho de admisión directamente en los accesos a los partidos de la Copa del Mundo.

“Cumplir con tus hijos es básico”, afirmó Jorge Macri

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un paso más para seguir garantizando los derechos de chicos y adolescentes, después de que el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), que se utiliza para realizar controles en la Ciudad de Buenos Aires, se incorporara al programa Tribuna Segura de la Nación.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial. El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Ese listado se puso a disposición de Estados Unidos para que los deudores alimentarios y personas con restricciones vigentes de acceso a espectáculos masivos y deportivos no puedan entrar a los partidos del Mundial que comenzará el 11 de junio, y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este cruce de información internacional permitirá a las autoridades correspondientes bloquear el acceso a los estadios de la Copa del Mundo, mediante la aplicación del derecho de admisión.

Ciudad de Buenos Aires, pionera en el control

La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en el país en controlar a deudores alimentarios morosos en partidos de fútbol y otros espectáculos masivos, mientras que, recientemente, acordó con el Ministerio de Seguridad de la Nación que el RPAM, con más de 13 mil deudores alimentarios inscriptos, se incorpore al programa nacional Tribuna Segura.

La base de datos porteña, administrada por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, se nutre además de convenios de intercambio de información con 13 provincias argentinas, lo que otorga al sistema una escala de control federal para proteger el interés de los menores.

“Quienes incumplen con una obligación tan básica como garantizar los alimentos de sus hijos no pueden disfrutar de un espectáculo deportivo o de un recital. En la Ciudad, las normas se respetan”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Asimismo, agregó: “Es una gran noticia que los deudores alimentarios tampoco puedan entrar a los partidos del Mundial: primero que paguen y se pongan al día con sus obligaciones”.

Los controles en la Ciudad se realizan desde marzo de 2025 en estadios de fútbol y espectáculos musicales, donde se escanea el documento de los aficionados y se prohíbe el ingreso a las personas que figuran inscriptas en el RPAM.

Hasta el momento se llevaron adelante 187 operativos, con 162 deudores detectados. La tendencia se aceleró notablemente en lo que va de 2026, con 91 operativos efectuados en los que se impidió el acceso a 87 infractores. La incorporación de la base de datos del RPAM al programa Tribuna Segura permitirá desplegar incluso una mayor cantidad de controles en los 18 estadios de fútbol de la Ciudad.

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