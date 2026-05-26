Mundial 2026: la Selección Argentina va por una hazaña histórica que ninguna potencia logró en más de 64 años

La selección argentina inició su preparación final para el Mundial 2026 con el objetivo de lograr una hazaña estadística esquiva. Ningún equipo nacional defendió el título con éxito desde hace 64 años , cuando Brasil repitió la corona en Chile. El plantel de Lionel Scaloni buscará igualar este hito en Norteamérica.

La historia de la Copa del Mundo registró únicamente dos casos de bicampeonato consecutivo. Italia obtuvo los títulos de 1934 y 1938 , mientras que el seleccionado brasileño de Pelé y Garrincha repitió la proeza en Suecia 1958 y Chile 1962 . Desde aquella victoria sudamericana, quince ediciones del torneo concluyeron sin que el vigente monarca pudiera retener el estatus de campeón.

A diferencia de los ciclos de 1978 y 1986 , el cuerpo técnico actual dispuso de una base competitiva constante mediante las eliminatorias sudamericanas . César Menotti y Carlos Bilardo no disputaron fases clasificatorias para defender sus títulos, lo que restringió su preparación a encuentros amistosos y torneos continentales espaciados. En cambio, el seleccionado nacional transitó 25 partidos oficiales antes de la cita de 2026, lo que permitió ampliar la nómina de futbolistas convocables.

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En este mismo periodo preparatorio, otras potencias definieron sus estrategias para la competencia mundial. Luis de la Fuente presentó una lista oficial de 26 futbolistas para España que destacó por la exclusión total de jugadores del Real Madrid. El bloque español se sostuvo principalmente en figuras del FC Barcelona y de ligas extranjeras, priorizando un cambio de ciclo generacional antes de viajar a territorio norteamericano.

El camino de Argentina en el Mundial de 48 selecciones

El torneo que comenzará en junio introdujo un formato de 48 selecciones, exigiendo al campeón un total de ocho partidos para alzar el trofeo. Argentina iniciará su defensa del título el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, para luego medirse contra Austria y Jordania en la fase de grupos. La selección buscó evitar los errores de Francia en 2022 o Brasil en 1998, quienes alcanzaron la final pero fallaron en el último paso hacia el bicampeonato.