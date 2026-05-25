25 de mayo de 2026 - 15:29

Mundial 2026: sin Sebastián Villa y con Kevin Castaño, la lista de la Selección de Colombia

Con la presencia de 5 jugadores del fútbol argentinos, pero sin Sebastián Villa, Néstor Lorenzo dio a conocer el plantel de Colombia.

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivdaavia, no estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia por decisión de su DT Néstor Lorenzo.&nbsp;

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivdaavia, no estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia por decisión de su DT Néstor Lorenzo. 

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Sebasti&aacute;n Villa no jugar&aacute; el Mundial para la Selecci&oacute;n de Colombia por decisi&oacute;n de N&eacute;stor Lorenzo. Los extremos: Luis D&iacute;az, Jaminton Campaz y Carlos Andr&eacute;s G&oacute;mez.

Sebastián Villa no jugará el Mundial para la Selección de Colombia por decisión de Néstor Lorenzo. Los extremos: Luis Díaz, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

El entrenador argentino ratificó en el plantel a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (ambos de River), Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez). En contrapartida, los que se quedaron en la puerta del Mundial fueron Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y el propio Villa (Independiente Rivadavia). El delantero de la Lepra mendocina había sido la gran sorpresa de la prelista de 55 tras siete años de ausencia y en medio de las fuertes críticas por su condena por violencia de género, pero finalmente no formará parte de la cita máxima.

La delegación cafetera también contará con viejos conocidos del fútbol argentino como Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense). El plantel estará liderado por Luis Díaz y James Rodríguez, quien encendió las alarmas por molestias físicas tras el amistoso contra Francia, pero ya dejó la disciplina del Minnesota United para sumarse al grupo.

Colombia iniciará su camino mundialista el próximo miércoles 17 de junio ante Uzbekistán por el Grupo L. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 23:00 (hora de Argentina).

La lista de 26 convocados de la Selección de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros:

  • Camilo Vargas (Atlas-MEX)
  • David Ospina (Atlético Nacional, COL)
  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Defensores:

  • Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)
  • Santiago Arias (Independiente)
  • Yerry Mina (Cagliari, ITA)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)
  • Jhon Lucumí (Bologna, ITA)
  • Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)
  • Yohan Mojica (Mallorca, ESP)
  • Déiver Machado (Nantes, FRA)

Mediocampistas:

  • Richard Ríos (Benfica, POR)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)
  • Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Jhon Arias (Palmeiras, BRA)
  • James Rodríguez (Minnesota United, EEUU)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)

Delanteros:

  • Luis Díaz (Bayern Munich, ALE)
  • Luis Suárez (Sporting CP, POR)
  • Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS)
  • Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP)

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