Mundial 2026: sin Sebastián Villa y con Kevin Castaño, la lista de la Selección de Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista definitiva de la Selección de Colombia para la Copa del Mundo 2026. La nómina final destaca por una fuerte presencia del ámbito local, confirmando a cinco futbolistas que militan en la Liga Profesional, aunque la gran noticia pasa por el último corte: la exclusión de Sebastián Villa, figura del fútbol argentino y de Independiente Rivadavia.
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Sebastián Villa no jugará el Mundial para la Selección de Colombia por decisión de Néstor Lorenzo. Los extremos: Luis Díaz, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.
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El entrenador argentino ratificó en el plantel a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (ambos de River), Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez). En contrapartida, los que se quedaron en la puerta del Mundial fueron Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y el propio Villa (Independiente Rivadavia). El delantero de la Lepra mendocina había sido la gran sorpresa de la prelista de 55 tras siete años de ausencia y en medio de las fuertes críticas por su condena por violencia de género, pero finalmente no formará parte de la cita máxima.
La delegación cafetera también contará con viejos conocidos del fútbol argentino como Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense). El plantel estará liderado por Luis Díaz y James Rodríguez, quien encendió las alarmas por molestias físicas tras el amistoso contra Francia, pero ya dejó la disciplina del Minnesota United para sumarse al grupo.
Colombia iniciará su camino mundialista el próximo miércoles 17 de junio ante Uzbekistán por el Grupo L. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 23:00 (hora de Argentina).