Mundial 2026: sin Sebastián Villa y con Kevin Castaño, la lista de la Selección de Colombia

HJLxSmAW8AA848T Sebastián Villa no jugará el Mundial para la Selección de Colombia por decisión de Néstor Lorenzo. Los extremos: Luis Díaz, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez. Gentileza.

El entrenador argentino ratificó en el plantel a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (ambos de River), Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez). En contrapartida, los que se quedaron en la puerta del Mundial fueron Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y el propio Villa (Independiente Rivadavia). El delantero de la Lepra mendocina había sido la gran sorpresa de la prelista de 55 tras siete años de ausencia y en medio de las fuertes críticas por su condena por violencia de género, pero finalmente no formará parte de la cita máxima.