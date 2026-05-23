Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026: "Somos el que mejor juega"

El jugador de la Selección de España sacó pecho por sus compañeros, pero negó ser la principal favorita para ganar la Copa del Mundo.

A pocas semanas para que comience a disputarse el Mundial 2026 en Norteamérica, la joven estrella de la Selección de España Lamine Yamal se refirió al deseo de salir campeón y a la expectativa que genera el presente de la Furia Roja.

En diálogo con la página oficial de la FIFA, Yamal aseguró que jugar la Copa del Mundo es el deseo más grande de su vida. “Estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir”, lanzó.

Lamine Yamal puso a la Selección Argentina de candidata: image Lamine Yamal habló del Mundial 2026

Respecto a la chapa de candidato con la que llega el equipo dirigido por Luis De La Fuente, Lamine fue claro. “Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles, ni ventaja en un partido… Es ir paso a paso”, opinó. Luego, puso a la Selección Argentina como la principal candidata: “Argentina, Francia que tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra…y todas al final en el Mundial dan el cien por cien”.

De todas formas, el hombre del Barcelona aclaró que son el plantel que mejor nivel tiene, y que más chances reúne para campeonar. “Creo que somos la selección que mejor jugamos al fútbol. Somos un muy buen equipo y nos está dando buenos resultados el saber jugar”, marcó.