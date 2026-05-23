23 de mayo de 2026 - 11:35

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026: "Somos el que mejor juega"

El jugador de la Selección de España sacó pecho por sus compañeros, pero negó ser la principal favorita para ganar la Copa del Mundo.

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En diálogo con la página oficial de la FIFA, Yamal aseguró que jugar la Copa del Mundo es el deseo más grande de su vida. “Estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir”, lanzó.

Lamine Yamal puso a la Selección Argentina de candidata:

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Lamine Yamal habl&oacute; del Mundial 2026

Lamine Yamal habló del Mundial 2026

Respecto a la chapa de candidato con la que llega el equipo dirigido por Luis De La Fuente, Lamine fue claro. “Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles, ni ventaja en un partido… Es ir paso a paso”, opinó. Luego, puso a la Selección Argentina como la principal candidata: “Argentina, Francia que tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra…y todas al final en el Mundial dan el cien por cien”.

De todas formas, el hombre del Barcelona aclaró que son el plantel que mejor nivel tiene, y que más chances reúne para campeonar. “Creo que somos la selección que mejor jugamos al fútbol. Somos un muy buen equipo y nos está dando buenos resultados el saber jugar”, marcó.

Su temprana y explosiva aparición lo colocó como el principal heredero de figuras de talla mundial, pero también generó críticas. Sobre este tema, Lamine expresó: “Es normal que mucha gente tuviera opiniones de 'es joven', 'solamente durará un año', 'está sobrevalorado', por ejemplo. Pero día tras día lo que me hace estar a este nivel es en cada partido demostrar lo que soy. El Mundial será una prueba más para mí que disfrutaré mucho”.

En cuanto a las lógicas comparaciones con Lionel Messi, Yamal eligió escribir su propio camino lejos de la sombra del mejor de todos los tiempos. “Cuando intentas obsesionarte con una persona, compararte con ella, no vas a conseguir nada. Es hacer mi camino, hacer a la gente disfrutar y que cuando esté retirado en mi casa la gente ponga mis vídeos y disfrute”, cerró.

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