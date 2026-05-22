El DT de Inglaterra se justificó tras la lista para el Mundial 2026: "No es necesario llevar a los talentosos"

El alemán Thomas Tuchel expresó que busca armar un equipo que esté por encima de las individualidades, en un intento por defenderse de la polémica.

El DT de Inglaterra se justificó tras la lista para el Mundial 2026

El mundo del fútbol quedó repleto de dudas luego de observar la polémica lista de Inglaterra para el Mundial 2026, donde futbolistas de gran jerarquía quedaron sin lugar por decisión del entrenador Thomas Tuchel. Al respecto, el alemán se defendió de forma pública.

En la conferencia de prensa que sirvió como presentación oficial del listado de jugadores que disputarán la Copa del Mundo, el DT lanzó delante de los medios de comunicación una frase que puede marcar un antes y un después en su ciclo al frente de los Tres Leones. “No es necesario llevar a los 26 jugadores más talentosos. Los equipos ganan campeonatos, así de simple”, se defendió.

image

Para el adiestrador, dejar afuera del corte final a nombres de la talla de Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, y Cole Palmer no fue sencillo, pero necesario. “Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones, tenemos especialistas en todo tipo de situaciones”, contó al respecto.

La búsqueda de un equipo equilibrado y unido significó el fin de la ilusión mundialista para algunos jugadores, que serán la sombra del DT en caso de no tener éxito. “Lo que vamos a intentar conseguir solo se puede alcanzar desde la unidad. Siempre hemos querido construir el mejor bloque posible”, confesó Tuchel, que luego completó: “Puedo asegurar que tenemos 26 jugadores comprometidos al 100%. Están preparados y comprometidos con la idea del espíritu del equipo”.