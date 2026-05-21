"Argentina no perdió el hambre": El profundo análisis de Jorge Valdano a días del Mundial 2026

A las puertas de una nueva cita mundialista, Jorge Valdano alzó la voz para analizar el mapa del fútbol internacional y posicionar a los grandes candidatos a la corona. Durante la presentación del libro 366 futbolistas de Alfredo Relaño, celebrada en Madrid, el campeón del mundo en México ’86 llenó de elogios el presente de la Selección Argentina y dejó picantes reflexiones sobre el fútbol moderno.
Para Valdano, el mayor logro del ciclo de Lionel Scaloni no se reduce a las vitrinas llenas tras conquistar las Copas América 2021 y 2024, y el Mundial de Qatar 2022. El verdadero mérito radica en la mentalidad colectiva: "Argentina no perdió el hambre", sentenció, destacando la asombrosa capacidad del grupo para mantener una identidad sólida y seguir compitiendo al máximo nivel después de haberlo ganado todo.
El póker de candidatos de Jorge Valdano
A la hora de armar su podio de favoritos para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, el exentrenador del Real Madrid señaló a cuatro selecciones por encima del resto, ubicando a una de ellas con una ligera ventaja:
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España (El rival a vencer): Valdano consideró que el conjunto ibérico llega "quizá" un escalón por encima de los demás debido al funcionamiento colectivo y la jerarquía de sus mediocampistas. Además, destacó el factor desequilibrante de Lamine Yamal y Nico Williams, catalogándolos como "los jugadores que le agregan peligro al juego" gracias a su capacidad para romper defensas.
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Argentina: Respaldada por su estabilidad, ambición intacta y el peso de su historia reciente.
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Francia: De la cual ponderó su "naturalidad" casi genética para instalarse siempre en las instancias decisivas de las grandes competencias.
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Portugal: Resaltó su evolución sostenida y, especialmente, la enorme calidad técnica de sus volantes.
Duras críticas al nuevo formato y al "fútbol de laboratorio"
Fiel a su estilo lírico y conceptual, Valdano no se guardó nada al evaluar los cambios que se avecinan en la Copa del Mundo y en la formación de los nuevos talentos.
El exfutbolista advirtió que la ampliación del torneo podría desencadenar goleadas abultadas y planteos mezquinos excesivamente defensivos, un panorama que se volverá aún más complejo debido a las altas temperaturas que se esperan en Norteamérica.
Finalmente, apuntó contra la pérdida de la inventiva y el potrero en el fútbol actual, criticando la rigidez con la que se moldea a los jóvenes en las academias europeas: "Jugar a un toque o dos toques no es jugar. Le quitas libertad al jugador para expresarse", reflexionó con nostalgia, cerrando con una frase lapidaria sobre los futbolistas hiper-mecanizados de hoy en día: "Aprendieron a eludir conos".