"Argentina no perdió el hambre": El profundo análisis de Jorge Valdano a días del Mundial 2026

Jorge Valdano valoró la mentalidad del ciclo de Scaloni en Argentina, analizó a los candidatos y cuestionó cambios recientes del fútbol internacional.

A las puertas de una nueva cita mundialista, Jorge Valdano alzó la voz para analizar el mapa del fútbol internacional y posicionar a los grandes candidatos a la corona. Durante la presentación del libro 366 futbolistas de Alfredo Relaño, celebrada en Madrid, el campeón del mundo en México ’86 llenó de elogios el presente de la Selección Argentina y dejó picantes reflexiones sobre el fútbol moderno.

Para Valdano, el mayor logro del ciclo de Lionel Scaloni no se reduce a las vitrinas llenas tras conquistar las Copas América 2021 y 2024, y el Mundial de Qatar 2022. El verdadero mérito radica en la mentalidad colectiva: "Argentina no perdió el hambre", sentenció, destacando la asombrosa capacidad del grupo para mantener una identidad sólida y seguir compitiendo al máximo nivel después de haberlo ganado todo.

jorge valdano Jorge Valdano y una frase llamativa sobre la segunda conquista Albiceleste

El póker de candidatos de Jorge Valdano A la hora de armar su podio de favoritos para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, el exentrenador del Real Madrid señaló a cuatro selecciones por encima del resto, ubicando a una de ellas con una ligera ventaja:

España (El rival a vencer): Valdano consideró que el conjunto ibérico llega "quizá" un escalón por encima de los demás debido al funcionamiento colectivo y la jerarquía de sus mediocampistas. Además, destacó el factor desequilibrante de Lamine Yamal y Nico Williams , catalogándolos como "los jugadores que le agregan peligro al juego" gracias a su capacidad para romper defensas.

Argentina: Respaldada por su estabilidad, ambición intacta y el peso de su historia reciente.

Francia: De la cual ponderó su "naturalidad" casi genética para instalarse siempre en las instancias decisivas de las grandes competencias.

Portugal: Resaltó su evolución sostenida y, especialmente, la enorme calidad técnica de sus volantes. Duras críticas al nuevo formato y al "fútbol de laboratorio" Fiel a su estilo lírico y conceptual, Valdano no se guardó nada al evaluar los cambios que se avecinan en la Copa del Mundo y en la formación de los nuevos talentos.