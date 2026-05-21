La clase media es la que más envía a sus hijos a sala de 3: asisten 7 de cada 10 chicos

Un informe nacional dio cuenta de las grandes brechas que existen en el acceso de los chicos al nivel inicial en el país y en particular a sala de 3 . Se trata de una instancia en la que cada vez se ponen más las miradas en tanto están demostrados los beneficios de la escolarización temprana en la trayectoria académica posterior.

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Pero lo cierto, es que tal cual quedó planteado en la investigación, en el país hay grandes avances en ese sentido pero sostiene un gran desafío: cuanto el acceso está condicionado por la variable socioeconómica de las familias. Es que quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad tienen menos acceso y hay grandes brechas entre los diferentes sectores. Hay que decir que no es algo que sorprenda: en los abordajes sobre el sistema educativo el desempeño, la terminalidad, el ausentismo y las trayectorias de los chicos con menos recursos suelen verse significativamente afectados.

Lo que sí sorprende es la alta incorporación de chicos de clase media a la sala de 3 , uno de los ejes del análisis. Es el segmento con más participación y alcanza a 7 de cada 10 niños de esa edad. Los datos dan cuenta de un acceso de 75% para ese grupo, lejos del 55% del promedio nacional. Uno de los factores de incidencia posibles es la incorporacion de más miembros de la familia al mercado laboral y la necesidad de cuidado de los hijos.

Un informe de Argentinos por la Educación, titulado “Cobertura del nivel inicial: una comparación entre países de la región” y elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, dio cuenta de los grandes avances que existen en el país pero también de las mencionadas brechas.

El estudio, que analiza las tasas de asistencia y las diferencias en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay con cifras de 2024, detalla que el 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años asiste al nivel inicial. Es decir, 8 de cada 10.

En el promedio regional, el nivel inicial muestra una expansión sostenida, pero con diferencias marcadas por país y por nivel socioeconómico.

Este porcentaje promedio es similar al de Chile (82%) y Perú (83%) y se ubica por debajo de Uruguay (93%), que lidera la región.

Asimismo, en Argentina, la brecha de asistencia entre el quintil más pobre (74,8%) y el más rico (89,8%) alcanza los 15 puntos porcentuales para niños de 3 a 5 años, lo que evidencia que el acceso sigue condicionado por los ingresos del hogar.

El desafío concentrado en los niños más pequeños

Argentina fue uno de los países de la región que más amplió la cobertura en niños de 3 años en la última década: la asistencia pasó del 40% al 55%, un aumento de 15 puntos porcentuales. Fue el segundo mayor crecimiento después de Uruguay.

Sin embargo, todavía se ubica entre los niveles más bajos, por detrás de Uruguay, Chile y Perú.

Las cifras señalan que el principal desafío se concentra en los sectores más vulnerables y en las edades más tempranas. En el país, la asistencia a los 3 años de edad es de 55% de los chicos de esa edad, es decir, la mitad. Claramente muy por debajo de los niveles de 4 años (91%) y 5 años (98%), salas obligatorias, y dentro del sistema formal, lo cual no sucede aún con sala de 3 y explica esta disparidad.

En esta edad de inicio es donde las desigualdades sociales se hacen más evidentes: mientras en los sectores vulnerables (quintil 1) solo asiste el 41% de los chicos de 3 años -el porcentaje más bajo entre los países analizados-, en los sectores medios (quintil 3) la cobertura alcanza el 71% y en los hogares de mayores ingresos (quintil 5) la asistencia asciende al 63%.

Desigualdad

Las desigualdades también son significativas a los 2 años. A esa edad, solo el 10% de los niños argentinos más pobres accede a algún espacio educativo, frente al 44% de los sectores más ricos, marcando una diferencia de 34 puntos porcentuales. En contraposición, a medida que aumenta la edad, la brecha tiende a reducirse: a los 4 años de edad, la diferencia de cobertura entre los niños del quintil más pobre (83%) y del quintil más alto (97%) se reduce a 14 puntos porcentuales (donde el país aumentó 16 puntos porcentuales entre 2014 y 2024, el mayor incremento de la región). A los 5 años, la cobertura es prácticamente universal en todos los sectores sociales, con tasas de entre 97% y 100%.

“El informe muestra con claridad que el desafío pendiente del nivel inicial en Argentina se concentra en las edades más tempranas y en los sectores más vulnerados. A los 2 y 3 años, cuando se despliegan procesos clave para el desarrollo del lenguaje oral y de otras capacidades cognitivas que luego sostienen el aprendizaje de la lectura y la escritura, la cobertura de los niños y niñas del quintil más pobre es la más baja entre los países considerados (...) Esto no remite solo a una brecha de acceso institucional: implica una desigualdad temprana en las oportunidades de participar en experiencias educativas de calidad, sistemáticas y lingüísticamente ricas”, advierte Celia Rosemberg, profesora de la UBA e investigadora del Conicet.

La realidad en Mendoza y las proyecciones locales

Como en el resto del país, la cobertura de la educación inicial en Mendoza muestra realidades distintas según la edad. Según explicó Adriana Yenarópulos, coordinadora general de Políticas Educativas de la Dirección General de Escuelas (DGE), la matrícula en las salas de 4 y 5 años alcanza al 98%, una cifra que en la práctica representa un alcance universal.

El desafío actual, sin embargo, se concentra en la inserción de los más chicos, en sala de 3 se alcanzaría al 75% y en Mendoza se busca lograr la universalización.

Adelantan las inscripciones del nivel inicial para el ciclo lectivo 2014 Un informe nacional dio cuenta de las grandes brechas que existen en el acceso de los chicos al nivel inicial en el país y en particular a sala de 3.

En la provincia hay actualmente 19.700 niños de tres años. Para atender a esta población, el sistema cuenta con 1.386 salas: 917 son exclusivas para esa edad y 469 funcionan bajo la modalidad de "multisala", albergando a chicos desde un año hasta los tres o incluso 4. A estos espacios asisten hoy unos 13.000 alumnos, lo que representa el 60% del total. Esto en jardines vinculados a la DGE.

A este panorama se debe sumar el universo de los jardines maternales privados, que hoy no están bajo la órbita de la DGE y de los cuales no se dispone de registros estadísticos sobre su matrícula. Actualmente, una norma con media sanción de la Legislatura de Mendoza apunta a incorporarlos al sistema de educación formal. En el gobierno escolar estiman que hay unos 2.000 chicos más de 3 años que asisten allí.

Es con este aporte que la funcionaria dijo que Mendoza estaría cubriendo el 75% de la demanda actual, mientras que la infraestructura disponible entre los sectores público y privado tiene capacidad para absorber hasta el 80%. Respecto a los cerca de 5.000 niños que hoy quedan fuera del sistema, desde la DGE entienden que responde a que la escolarización a esta edad no es obligatoria, por lo que muchas familias optan por no enviarlos.

El camino hacia la universalización en 2027

Los cambios demográficos abren una ventana de oportunidad para el gobierno escolar de la provincia. Las proyecciones oficiales locales dan cuenta de la tendencia a la baja en la natalidad: el año que viene la población de tres años caerá a 18.287 niños, y para 2028 se reducirá a 17.093.

Bajo este escenario de descenso demográfico, la DGE proyecta alcanzar la universalización de la sala de 3 para el año 2027 y la obligatoriedad para 2028. El objetivo es diagnosticar con precisión qué porcentaje de la población se está cubriendo y determinar la disponibilidad real de espacios pedagógicos. Para lograrlo, el plan oficial contempla la refuncionalización de la infraestructura, algo que, según señalaron las autoridades, ya se está haciendo.