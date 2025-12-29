El Gobierno busca regular los jardines maternales de gestión privada

El Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección General de Escuelas ( DGE ) , apunta a incorporar los jardines maternales de gestión privada al sistema de educación formal. Se trata de aquellos que reciben niños desde los 45 días, muchas veces también denominados guarderías.

Es que hasta ahora estos son controlados por los municipios como comercios pero desde la DGE pretenden regularlos y establecer parámetros sobre su funcionamiento y contenidos.

Para ello han presentado un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que esperan sea tratado cuanto antes, en febrero o marzo, tal cual aseguró a Los Andes la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos.

Como destacan en la DGE, el objetivo es que desde el gobierno escolar se acompañe, regule y supervise a estos espacios transformándolos en parte del sistema educativo de la provincia.

La intención es “poder brindarles a ellos un lineamiento pedagógico, que puedan armar su plan en base a esto y también puedan hacer las capacitaciones que tenemos nosotros y unirse al sistema educativo, que todos tengamos un mismo lineamiento , porque si no quedan absolutamente fuera del sistema educativo, tanto pedagógico como de control”, remarcó la funcionaria.

Pero además, la DGE expresa que entre las diversas aristas que motivan la estrategia, uno de los principales fundamentos de esta modificación es “ordenar, profesionalizar y convertir el jardín maternal de gestión privada en un motor de inversión y empleo genuino, un emprendimiento económicamente viable y rentable que atraiga el capital necesario para la expansión de la matrícula y la cobertura geográfica del servicio”.

Universalización de sala de 3

En gran medida, la iniciativa está impulsada por la intención de la provincia de avanzar hacia la universalización de la sala de 3, un objetivo para el cual, han ido incorporando paulatinamente más salas para ese segmento (ver aparte).

“Estamos convencidos que el sistema privado también es parte del sistema educativo y que ellos también colaboran con este objetivo principal que tenemos, que es la universalización de la sala de 3. Los jardines privados, jardines maternales de gestión privada, tienen una gran inserción con los chicos de 3, 2 y hasta 45 días, pero queremos saber si podemos universalizarlas o no, cuántas salas nos faltan, cuántos chicos están atendidos, no teníamos ningún marco de referencia”, explicó Yenarópulos.

Por eso, detalló que sumándolos al GEI se podrá tener esa información y seguir el recorrido académico para saber, por ejemplo si un chico asistió a sala de 3 o no y el impacto de esto en su trayectoria

“Si bien no va a ser obligatorio, sí vamos a poder universalizar la sala de 3 en el sentido de decir que los papás que quieren dejar a los chicos en los jardines privados, tienen salas para darles y también nosotros tener un control de cuántas salas tenemos, dónde están los chicos. Acá lo más importante y lo más relevante es tener control sobre los niños de 3 años”, remarcó.

Lo que hay que aclarar es que la universalización es contar con la disponibilidad de salas para ofrecer el servicio, lo cual es diferente de la obligatoriedad, que no será el caso. La obligatoriedad comienza para sala de 4 y Mendoza estuvo a la vanguardia en el país en su incorporación.

Seguimiento de la DGE en el GEI

La iniciativa propone que todos los niños y niñas que asisten a estos espacios educativos sean incluidos en el sistema GEI (Gestión Educativa Integral Mendoza) para llevar un control y nominalización. Es el que se usa en los establecimientos educativos y que permite un registro de la actividad académica de cada chico, seguimiento de trayectorias y generar alertas, en casos de ser necesario. Es allí donde también los mismos alumnos y padres pueden conocer sobre el desempeño y asistencia.

Desde el gobierno escolar agregaron que se propone crear un espacio de supervisores que dependan de los Centros Educativos de la Primera Infancia (CEPI) para que estas instituciones privadas puedan acceder a los mismos derechos y obligaciones que tienen los dependientes del gobierno escolar.

Para Yenarópulos, la propuesta permitirá acompañar a las instituciones de gestión privada para mejorar las condiciones y prestación del servicio educativo. “Esta ley permitirá que los jardines sean sustentables económicamente, que colaboren con la educación provincial y formen parte formalmente del sistema educativo provincial”, resaltó.

La intención es incorporar al GEI a todos los niños que asistan a estos jardines, desde los 45 días en adelante, tal cual ya sucede en los CEPI, donde están todos nominalizados. Esto permite tener una radiografía de la población que asiste, pero la funcionaria señaló que del sector privado no hay datos certeros, salvo algunos esbozos.

Más necesidad de sala de 3

Es perceptible que cada vez más familias optan por llevar a sus hijos a sala de 3. Por un lado, los últimos años se han puesto en valor sus implicancias positivas en la trayectoria posterior de los chicos. Pero por otra parte, influye que las condiciones socioeconómicas actuales hacen que cada vez más miembros de la familia tengan que incorporarse al mercado laboral para lo que necesitan contar con este apoyo.

La DGE refiere que se reconoce esta etapa como la inversión social más rentable y estratégica para el desarrollo humano y económico de la provincia de Mendoza. “Esta política tiene impacto directo en la autonomía económica de las mujeres, quienes obtienen la posibilidad real de integrarse plenamente al mercado laboral o de continuar su formación”, remarca.

En este sentido, el gobierno escolar considera que al garantizar un entorno seguro y educativo para los hijos, se eleva el ingreso familiar, se fomenta el desarrollo profesional de las madres y se mejora directamente la calidad de la crianza y el ambiente familiar.

La funcionaria consideró que esto es fundamental para las economías de las familias, sobre todo si se tiene en cuenta que las tareas de cuidado suelen recaer mayormente sobre las mujeres. “Es una fuerza productiva que se pierde durante muchos años o que se minimiza o que se baja la cantidad de horas trabajadas de la mujer para el cuidado de los chicos”, subrayó,

Por ello, aseguró que adquiere crucial relevancia contar con un lugar de cuidado profesionalizado y donde los chicos tengan seguridad. “Y esto también es lo que queremos brindar desde el Estado, por supuesto. La seguridad es que tengan un docente a cargo del jardín maternal con un programa educativo, que sea en guardería, como les llamábamos antes, y que tenga un sentido educativo”, resumió.

Los principales beneficios

Desde el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y DGE resaltan que de aprobarse la iniciativa, el área se transformará en garante pedagógico y técnico, “asegurando que la inversión privada sea una verdadera inversión social para la provincia”.

En ese marco, enumeró los pricipal objetivos que persigue:

-Certeza jurídica: homogeneizar la denominación a «Jardines Maternales de Gestión Privada» para delimitar su carácter educativo-asistencial y eliminar ambigüedades con otras actividades de cuidado.

-Eficiencia en el control: centralizar en la Dirección General de Escuelas (DGE) la Inspección, Funcionamiento y Supervisión Pedagógica y Técnica, liberándola del contralor administrativo-comercial que compete a otros organismos.

-Jerarquización pedagógica: incorporar la obligatoriedad de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la supervisión de las actividades pedagógicas, elevando el estándar de las instituciones privadas.