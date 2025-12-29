Aumento del boleto de colectivo: aseguran que sólo 4 de cada 10 mendocinos paga la tarifa total

A inicios de noviembre el Gobierno de Mendoza dispuso un incremento escalonado del precio del boleto del colectivo y el transporte público urbano en general del 40%. Con ello, desde el 10 de noviembre pasó de $1.000 a $1.200. Este valor se mantendrá hasta la semana próxima: es que a partir del 1 de enero aumentará a $1.400 final.

Transporte público: aunque baja su uso en el país, en Mendoza se mantiene y lo usa la mitad de la población

En un contexto en el que para una amplia proporción de la población, con ingresos que alcanzan a duras penas o directamente no lo hacen, cada aumento es un nuevo desafío. Sin embargo, en la Subsecretaría de Transporte aseguran que el incremento no tiene mayor incidencia en cuanto a una baja del consumo del servicio de transporte público.

Así lo afirmó el subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego , al ser consultado sobre posibles cambios de conducta entre los usuarios. “No, generalmente las modificaciones en la tarifa son reactivas en los primeros días en que se aplica la modificación, pero luego, al pasar los días, vuelven a la demanda normal. No hemos tenido ninguna modificación respecto a la tarifa”, explicó.

El funcionario sostuvo que la política oficial apunta a contener el valor del boleto dentro de los parámetros más bajos posibles en comparación con otras ciudades del país . “Se ha tratado de mantener el valor del boleto lo más bajo posible. Sigue estando entre los más bajos o en la media hacia abajo de una encuesta que se hace sobre el costo del boleto en todas las ciudades del país”, señaló Borrego, y remarcó que se trata de “un esfuerzo importante” por parte del Estado provincial.

En ese sentido, comparó la situación de Mendoza con otros sistemas de transporte urbano de similar escala. “Ciudades como Córdoba o Rosario, que tienen sistemas de transporte similares en envergadura a Mendoza, tienen tarifas por arriba de los 1.700 o 1.800 pesos, y nosotros todavía estamos con un valor de 1.200 pesos”, subrayó.

Ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago en Mendoza.

Ya se puede pagar el colectivo con QR desde la app de Mercado Pago en Mendoza.

Desde el área de Transporte sostienen que, pese al aumento del boleto, el sistema mantiene niveles estables de demanda, apoyado tanto en una tarifa que continúa siendo relativamente baja en comparación con otras ciudades como en una red de subsidios y abonos que amortiguan el impacto en los sectores más vulnerables.

De hecho, un relevamiento hecho por el medio nacional Infobae dio cuenta de que el uso del transporte público muestra una disminución en la cantidad de pasajeros en los últimos años en el país: entre 2015 y 2025 bajó 23%. Sin embargo, en Mendoza aseguran que se mantuvo. “Ronda aproximadamente las 200 millones de transacciones al año. Es más, el año pasado, 2024, tuvimos 208 millones de transacciones anuales. Y este año esperamos valores similares”, detalló Borrego.

Transporte público Una encuesta oficial muestra alta valoración al sistema de transporte público.

“Es un valor muy importante entendemos nosotros, primero, porque ha ido creciendo con respecto a estadísticas históricas que teníamos, donde los valores estaban por debajo de los 150 millones de transacciones anuales”, resaltó en relación a lo que sucedía en la provincia en 2015 y 2016.

Beneficios para el transporte

Otro punto que el subsecretario destacó como clave para comprender el impacto real del aumento es la estructura de beneficios y gratuidades vigente en el sistema mendocino. “Más del 60% de las transacciones que se realizan en el transporte público no pagan la tarifa plena”, explicó. Según detalló, ese porcentaje corresponde a usuarios que acceden a algún tipo de descuento o directamente a la gratuidad total.

“Existe una tarifa con un valor 100% menos, que es la gratuidad total, y además de la tarifa plena hay diferentes gratuidades que creó el Gobierno provincial, los comúnmente llamados abonos”, indicó Borrego. Estos abonos incluyen beneficios por frecuencia de uso y descuentos para quienes viajan en horarios de menor demanda.

El objetivo, explicó, es descomprimir las horas pico y mejorar la calidad del servicio. “Son descuentos para las personas que viajan en las horas de menor demanda, a los fines de amesetar las horas pico, o sea, disminuir la cantidad de demanda en esos momentos para que se viaje con mayor comodidad”, detalló.

En números concretos, el subsecretario resumió el esquema actual: “Solo el 40% termina pagando la tarifa de 1.200 pesos, y el otro 60% tiene algún tipo de descuento por todos los beneficios que otorga el Gobierno provincial”.