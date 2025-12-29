29 de diciembre de 2025 - 20:58

Calor sofocante, nubosidad y alerta por tormentas este martes en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Calor en Mendoza este martes.

Calor en Mendoza este martes.

Mendoza continúa los últimos días del año con máximas sofocantes, rozando los 38°C. Además del calor, también se anticipa alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de la provincia, mientras que el comienzo del 2026 sorprenderá a varios. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes 30

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor este martes 30 de diciembre con tormentas aisladas y nubosidad variable. Se anuncia una máxima de 37°C y una mínima de 21°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera indican precipitaciones.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza este martes 30 de diciembre.

Miércoles: cómo estará la previa de Año Nuevo

El miércoles 31 de diciembre la temperatura seguirá de la misma manera. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 22°C, anticipando una jornada súper calurosa. No obstante, se indican nubosidad variable y tormentas aisladas. En la cordillera nuevamente habrá inestabilidad.

Para sorpresa de varios, el año 2026 comenzará con una máxima de 38°C y tormentas aisladas.

