Calor sofocante, nubosidad y alerta por tormentas este martes en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Mendoza continúa los últimos días del año con máximas sofocantes, rozando los 38°C. Además del calor, también se anticipa alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de la provincia, mientras que el comienzo del 2026 sorprenderá a varios. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes 30 La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor este martes 30 de diciembre con tormentas aisladas y nubosidad variable. Se anuncia una máxima de 37°C y una mínima de 21°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera indican precipitaciones.

mapa_alertas Alerta amarilla por tormentas en Mendoza este martes 30 de diciembre. Miércoles: cómo estará la previa de Año Nuevo El miércoles 31 de diciembre la temperatura seguirá de la misma manera. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 22°C, anticipando una jornada súper calurosa. No obstante, se indican nubosidad variable y tormentas aisladas. En la cordillera nuevamente habrá inestabilidad.

Para sorpresa de varios, el año 2026 comenzará con una máxima de 38°C y tormentas aisladas.