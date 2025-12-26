26 de diciembre de 2025 - 21:28

Persiste el calor y emiten alerta alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 33°C y vientos moderados del sector sur.

Pronóstico: calor y alerta por tormentas para este sábado en Mendoza.

Pronóstico: calor y alerta por tormentas para este sábado en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 27 de diciembre está pronosticada una jornada parcialmente nublada y ventosa con un leve descenso de la temperatura, aunque persistirá el calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Alerta naranja en Buenos Aires por la ola de calor: ¿cuándo cesan las altas temperaturas?

Ejercicio en días de mucho calor: las recomendaciones de los especialistas para mejorar tu entrenamiento

Por Redacción
Calor extremo en Mendoza

Ola de calor: dos departamentos de Mendoza, entre las ciudades más calientes del país

Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes con calor insoportable que superó los 36°C, para este viernes seguirán las altas temperaturas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al departamento de San Martín, Rivadavia, Junín, Lavalle y Santa Rosa. Además persiste una alerta amarilla por ráfagas de viento en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Alerta por tormentas
Alerta por tormentas y viento

Alerta por tormentas y viento

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo está prevista una jornada aún más calurosa e inestable, con tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima será de 19°C.

En tanto el lunes está prevista una jornada con altas temperaturas y tormentas aisladas. La máxima será de 37°C y la mínima de 22°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La intensa ola de calor en Mendoza hizo que muchos buscarán refrescarse en el parque General San Martín

Calor sofocante, tormentas y viento Zonda: el combo meteorológico que amenaza a Mendoza

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este jueves en Mendoza

Buen tiempo y con calor sofocante: así estará el tiempo en Navidad en Mendoza

Por Redacción Sociedad
ni en 22° ni en 25°: cual es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse

Ni en 22° ni en 25°: cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para dormir bien y no resfriarse

Por Andrés Aguilera
Ola de calor en Mendoza

Un departamento de Mendoza se ubicó entre los lugares más calurosas del país: a cuanto llegó la máxima

Por Redacción Sociedad