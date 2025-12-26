Persiste el calor y emiten alerta alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 33°C y vientos moderados del sector sur.

Pronóstico: calor y alerta por tormentas para este sábado en Mendoza.

Para este sábado 27 de diciembre está pronosticada una jornada parcialmente nublada y ventosa con un leve descenso de la temperatura, aunque persistirá el calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes con calor insoportable que superó los 36°C, para este viernes seguirán las altas temperaturas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al departamento de San Martín, Rivadavia, Junín, Lavalle y Santa Rosa. Además persiste una alerta amarilla por ráfagas de viento en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Alerta por tormentas Alerta por tormentas y viento Pronóstico extendido en Mendoza De cara al domingo está prevista una jornada aún más calurosa e inestable, con tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima será de 19°C.