30 bodegas y más de 10 olivícolas participarán del 4° Festival del Malbec y el Olivo

Este año, el festival propone algo más que degustaciones: es una invitación a vivir una experiencia que permite recorrer Maipú en un solo lugar.

Por Redacción

El Festival del Malbec y del Olivo vuelve a abrir sus puertas para invitar a vivir una experiencia única en la cuna de la vid y el olivo. Durante tres noches —el 21, 22 y 23 de marzo—, el Parque Metropolitano Sur de Maipú se transformará en un verdadero recorrido por los caminos del vino y del aceite de oliva, con la participación de 30 bodegas y más de 10 olivícolas que compartirán sus productos con el público.

En esta cuarta edición, el festival propone algo más que degustaciones: una experiencia que permite recorrer Maipú en un solo lugar. Cada stand será una parada en ese viaje sensorial por el territorio donde la vid y el olivo forman parte de una misma identidad.

Dos cultivos que crecieron juntos en estas tierras y que hoy representan no solo el origen productivo del departamento, sino también su presente y su proyección hacia nuevos mercados del mundo.

El Malbec y el aceite de oliva virgen extra se encuentran así en un maridaje natural que expresa el carácter de una región que supo convertir su tradición agrícola en una experiencia cultural y turística.

A lo largo de las tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones, propuestas gastronómicas y experiencias enogastronómicas, mientras recorren los distintos espacios de bodegas y olivícolas que forman parte del corazón productivo de Maipú.

El festival se completa con shows en vivo de artistas de relevancia nacional e internacional, generando el clima perfecto para una salida con amigos o en familia. Música, sabores y encuentros se combinan para celebrar lo mejor de una tierra que ha hecho del vino y del olivo parte de su identidad.

El Festival del Malbec y del Olivo vuelve así a consolidarse como una invitación a vivir Maipú a través de sus sabores, recorriendo en una misma noche el camino de la vid y el olivo que ha dado fama a este territorio en Argentina y en el mundo.

