Mundial de la Hamburguesa: llega la segunda edición con representantes de nueve departamentos

El 14 y 15 de marzo, en la Nave Cultural, 19 locales referentes del sector estarán participando de uno de los eventos gastronómicos más importantes. Habrá un menú unificado de cheeseburger con papas a $10.000.

Todo está listo para que este sábado 14 y domingo 15, a partir de las 19 y en la Nave Cultural, comience una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a 19 hamburgueserías provenientes de nueve departamentos de la provincia, en una verdadera fiesta pensada para todo público.

La organización confirmó que los locales participantes ya tienen sus puestos de venta preparados para ofrecer tanto su producto estrella como un menú unificado pensado para el bolsillo del asistente: la cheeseburger con papas tendrá un valor de $10.000, mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000. Además de la competencia, el predio contará con música en vivo y sets de Dj’s durante ambas jornadas, junto a una zona de juegos especialmente diseñada para los más chicos.

Las hamburgueserías participantes serán: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers.

El evento contará con alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, de la mano de ZeroGluten, garantizando que toda la familia pueda disfrutar de la propuesta. El maridaje estará a cargo de dos barras exclusivas de bebidas con el apoyo de 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi.

La playa de estacionamiento habilitada estará ubicada frente a la Nave Cultural, en España y Las Cubas.