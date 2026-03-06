Una Arístides colmada vibró al ritmo de los beats y acordes de Conociendo Rusia y Ezequiel Arias

Llegó la octava edición y la Arístides lo celebró con todo. Ni lluvia, ni tormenta ni relámpagos frenaron el gran festejo que, cada primer jueves de marzo, se realiza en esta emblemática y festiva arteria citadina. Así es que más de 70 mil mendocinos y turistas se acercaron para participar de este evento que se consolida como uno de los encuentros urbanos más importantes del calendario cultural de la capital.

Victoria acompañó la Fiesta de la Cosecha y representó a Guaymallén en uno de los eventos centrales de la Vendimia

Las imágenes de la noche reflejaron la magnitud del evento: la avenida Arístides Villanueva se vio colmada de personas a lo largo de varias cuadras , muchas de ellas con paraguas en mano para seguir disfrutando del festejo pese a la lluvia. El público ocupó veredas, calzada y espacios gastronómicos, generando una postal típica de esta celebración urbana que cada año reúne a mendocinos y turistas en torno a la música, la gastronomía y el encuentro en el espacio público.

La celebración también contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , quien recorrió el evento y destacó la convocatoria que año a año reúne a miles de personas en esta tradicional avenida. El jefe comunal resaltó el carácter abierto y gratuito de la propuesta , así como el trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y los comercios de la zona para consolidar esta fiesta urbana.

“Estamos celebrando ocho años de la remodelación de una calle emblemática de la Ciudad de Mendoza con miles y miles de vecinos, mendocinos y turistas que se suman a este aniversario . Es un evento de acceso libre y gratuito que invita a disfrutar de la música, de la gastronomía y del espacio público. Además, esta agenda es posible gracias al trabajo articulado con el sector privado y contribuye a generar movimiento económico, atraer visitantes y fortalecer la actividad turística y gastronómica de la Ciudad ”, expresó Ulpiano Suarez.

El intendente también destacó que la celebración se enmarca dentro de las actividades que se desarrollan durante la semana vendimial , una agenda que convoca a miles de visitantes en Mendoza.

“Estamos viviendo una semana con muchísimas actividades vinculadas a Vendimia y la Ciudad abre sus brazos para recibir a mendocinos y turistas que llegan a compartir estas celebraciones. Esta fiesta en la Arístides se suma a esa agenda y ofrece una alternativa más para disfrutar Mendoza”, agregó.

Desde la tarde, la Arístides Villanueva comenzó a llenarse de público que recorrió los distintos espacios gastronómicos y disfrutó de una amplia programación artística distribuida en dos escenarios. La propuesta, como cada año, contó con música en vivo, DJs y promociones especiales en bares y restaurantes para que todos pudieran disfrutar al máximo.

De a poco pero con un nivel de energía que no decayó nunca, comenzaron a sonar las primeras bandas locales. Uno de los sets que generó muy buen clima entre el público fue el de Puna, que aportó un ambiente distendido y acompañó la llegada progresiva de asistentes.

Así, con el correr de la tarde la afluencia de público fue creciendo y cada vez más personas se acercaron al lugar para presenciar uno de los shows más convocantes de la noche.

El momento llegó con la presentación de Conociendo Rusia, proyecto liderado por Mateo Sujatovich, uno de los referentes actuales del pop rock argentino. La banda fue recibida por una multitud que cantó cada una de sus canciones en un clima festivo que se mantuvo durante todo el recital. Incluso se pudieron ver niños y familias completas acompañando las letras, reflejando el fuerte vínculo del público con la música del artista.

El show contó con un importante despliegue técnico de luces, sonido y pantallas que acompañó cada momento del recital. La banda se mostró muy conectada con el público mendocino, que coreó las canciones con entusiasmo durante toda la presentación. Entre los temas que formaron parte del repertorio estuvieron “Cabildo y Juramento”, “A la vez” y “30 años”, algunos de los más celebrados de la noche.

Hacia el final del show, Mateo Sujatovich se arrodilló sobre el escenario para agradecer al público mendocino por el recibimiento y por haberse quedado a disfrutar del recital pese a la lluvia, un gesto que fue respondido con aplausos y ovaciones. En otro de los momentos distendidos del recital, el músico pidió un fernet desde el escenario; cuando se lo alcanzaron, se dio vuelta hacia sus músicos con una expresión de sorpresa y complicidad que generó risas y aplausos entre los presentes.

El cierre llegó con “Quiero que me llames”, uno de los momentos más intensos del recital. La multitud saltó, cantó y aplaudió mientras la banda despedía el show en medio de una verdadera fiesta colectiva. A lo largo de la avenida se escuchaban las voces del público coreando las canciones: la gente gritaba, cantaba y hasta se emocionaba acompañando el final del espectáculo.

Otro de los shows destacados fue el de Esperanzah, quien se presentó por primera vez en Mendoza. Muy emocionada por el recibimiento del público, la artista compartió su alegría por poder cantar en la provincia y adelantó que su primer álbum aún está en proceso de lanzamiento. Durante su presentación interpretó “Reflejo”, una de sus canciones más personales, que todavía no se encuentra disponible en Spotify. Antes de cantarla, dedicó unas palabras a quienes alguna vez sintieron que no pertenecían, generando un momento muy emotivo con el público.

En paralelo, el espacio electrónico reunió a destacados artistas y DJs, con sets que acompañaron el ritmo de la noche y aportaron diversidad musical a la propuesta. A medida que avanzaba la programación, el movimiento de público entre ambos escenarios fue parte de la dinámica del evento: mientras miles de personas se concentraban para ver a Conociendo Rusia, luego se desplazaban hacia el escenario electrónico, donde el DJ Ezequiel Arias tenía previsto su set principal.

Además de la música, la avenida ofreció una amplia experiencia gastronómica y comercial con la participación de los locales de la zona, que dispusieron promociones especiales y propuestas pensadas para acompañar la celebración. Entre ellas se destacaron ofertas en comidas y bebidas, como parrilladas promocionales, cerveza tirada, gin y fernet, que fueron muy elegidas por el público.

La fiesta reunió a una gran diversidad de asistentes, con muchos jóvenes que se acercaron a disfrutar de los shows y la gastronomía, y llevaron looks especialmente craneados para la ocasión. También, hubo familias y personas de distintas edades, reflejo del carácter amplio y convocante de este evento urbano.

Para garantizar el correcto desarrollo de la celebración, la Municipalidad desplegó un amplio operativo con la participación de preventores, inspectores de tránsito, personal de comercio, equipos de salud y áreas culturales. Esta presencia permitió acompañar la organización del evento y asegurar que la jornada se desarrollara con normalidad.

En este sentido, cabe destacar asimismo el trabajo incansable que el equipo municipal de limpieza realizó durante todo el show. De esta manera, desde el comienzo hasta el fin se mantuvo la higiene del lugar y una vez finalizado el espectáculo, el personal ya estaba listo para dejar toda el área en perfectas condiciones de limpieza.

Cabe destacar que el evento fue posible gracias a una articulación público privada impulsada por la Ciudad de Mendoza junto a organizadores y empresas del sector. Se trató de un trabajo mancomunado enfocado en fortalecer la actividad cultural, turística y gastronómica de la capital.

