20 de abril de 2026 - 10:51

Maipú será sede de una jornada provincial sobre educación técnica y trabajo

La actividad se realizará el sábado 25 de abril en el Auditorio Marciano Cantero y reunirá a referentes educativos, sindicales y del sector productivo para debatir y construir propuestas de fortalecimiento de la formación técnica en Mendoza.

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La Municipalidad de Maipú convoca a la Jornada Provincial por la Educación Técnica y el Trabajo, un espacio de trabajo y debate que se desarrollará el sábado 25 de abril desde las 9 horas en el Auditorio Marciano Cantero.

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El encuentro tendrá una duración de cuatro horas y es organizado por la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Municipalidad de Maipú, integrada por la Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología, la Dirección de Empleo y la Dirección de Desarrollo Económico. Esta unidad fue creada a partir del trabajo articulado de estas tres áreas municipales.

La actividad se desarrolla en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y tiene como objetivo general debatir la situación de la educación técnica y la formación profesional en oficios en la provincia, con el fin de construir propuestas concretas que fortalezcan la articulación entre educación, trabajo y producción.

En este marco, la convocatoria ha reunido la adhesión de organizaciones sindicales vinculadas a la educación y el trabajo, así como también de empresarios industriales de Maipú, convocados a través de las áreas de Desarrollo Económico y Empleo del municipio.

Durante la jornada se contará con la participación del ingeniero Antonio Álvarez, referente de la Universidad Tecnológica Nacional y especialista en educación técnica y tecnológica, quien expondrá sobre la temática. Como resultado del encuentro, se elaborará un documento de trabajo colectivo con el compromiso de continuar impulsando el fortalecimiento de la educación técnica en toda la provincia.

Para poder participar, los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://acortar.link/fMdxuX

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