Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de tránsito

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir uno de los festejos urbanos más convocantes del calendario: el octavo aniversario de la avenida Arístides Villanueva . Este jueves 5 de marzo, a partir de las 17 horas , la emblemática arteria volverá a transformarse en un gran corredor cultural a cielo abierto, con música en vivo, DJs, promociones especiales en los locales y miles de mendocinos y turistas celebrando.

Tres noches, tres experiencias: el Festival del Malbec y el Olivo confirma su grilla artística

Victoria acompañó la Fiesta de la Cosecha y representó a Guaymallén en uno de los eventos centrales de la Vendimia

El evento, con entrada libre y gratuita , contará con dos escenarios y una programación que combina artistas locales con figuras nacionales e internacionales, en el marco de una articulación público privada que consolida a la Arístides como un clásico absoluto de los primeros días de marzo.

Este año, el festejo tendrá una particularidad: los escenarios estarán ubicados al revés de ediciones anteriores. El escenario de electrónica (Sernova) estará montado sobre calle Belgrano, y e l escenario de rock (Andes Origen) se ubicará en calle Huarpes .

La modificación busca optimizar la circulación y potenciar la experiencia del público en cada sector, en una edición que, al igual que las anteriores, promete ser masiva. Por otro lado, se recomienda al público priorizar los ingresos por calles perpendiculares a Arístides para facilitar un acceso más ágil y evitar demoras.

El line up tendrá como gran figura a Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual. También subirá a escena Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia,

Escenario Sernova (Electrónica) – Calle Belgrano

El espacio electrónico tendrá como figura central a Ezequiel Arias, uno de los nombres argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. El Sernova además recibirá a Valentina Chaves y Puna.

Promociones y combos desde $10.000

Los bares y restaurantes de la zona se sumarán activamente al festejo con combos de comida y bebida; menús especiales aniversario y promociones desde $10.000. La propuesta gastronómica será parte central de la experiencia, reforzando el perfil de la Arístides como polo gastronómico y de vida nocturna.

Cortes de tránsito: importante operativo de tránsito

Hasta la finalización del armado de escenarios:

Corte y despeje en Arístides Villanueva entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez .

. Corte en Arístides Villanueva de Huarpes a Boulogne Sur Mer.

Una vez montados los escenarios:

Corte en Arístides y Tiburcio Benegas .

. Corte en Arístides y Huarpes.

El jueves (día del evento):

Corte total de Arístides Villanueva desde las 18h.

desde las 18h. Las calles transversales permanecerán habilitadas, pero podrían cortarse aproximadamente desde las 20h, según la cantidad de peatones.

Se recomienda asistir en transporte público o prever estacionamiento en zonas aledañas.