5 de marzo de 2026 - 09:22

Tres noches, tres experiencias: el Festival del Malbec y el Olivo confirma su grilla artística

Del 21 al 23 de marzo, el Festival del Malbec y el Olivo propone tres noches con identidades propias, combinando música en vivo, vino, gastronomía y experiencias para disfrutar con todos los sentidos en el Parque Metropolitano Sur.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.40.04
WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.40.03
WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.40.01
Por Redacción

Maipú se prepara para vivir uno de los eventos más destacados de su calendario cultural y turístico con una propuesta que va mucho más allá de los escenarios. El Festival del Malbec y el Olivo fue pensado para disfrutarse de manera distinta cada noche, combinando climas musicales, públicos y sensaciones, en diálogo permanente con la identidad productiva del departamento. En ese marco, la confirmación de la grilla artística refuerza el concepto de tres noches, tres experiencias.

Leé además

victoria acompano la fiesta de la cosecha y represento a guaymallen en uno de los eventos centrales de la vendimia

Victoria acompañó la Fiesta de la Cosecha y representó a Guaymallén en uno de los eventos centrales de la Vendimia

Por Redacción
cuenta regresiva para el aniversario de la aristides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de transito

Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de tránsito

Por Redacción

El sábado 21 de marzo, desde las 18, abrirá el festival con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños y La Huella. El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti. Una noche donde el malbec y el olivo dialogan con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.

El lunes 23 de marzo será una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave, conformando una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.

Durante las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

con el intendente rufeil y la reina departamental como anfitriones, san martin recibio a mas de 400 invitados en el vi brindis solidario

Con el intendente Rufeil y la reina departamental como anfitriones, San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI Brindis Solidario

Por Redacción
la ciudad sumo el 5º parador inteligente del metrotranvia y refuerza la movilidad segura en el centro

La Ciudad sumó el 5º parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura en el centro

Por Redacción
maipu se prepara para vivir la 4° edicion del festival del malbec y el olivo

Maipú se prepara para vivir la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

Por Redacción
destacada la ciudad y el ministerio publico fiscal suman tecnologia contra el delito

Destacada La Ciudad y el Ministerio Público Fiscal suman tecnología contra el delito

Por Redacción