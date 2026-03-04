La Ciudad sumó el 5º parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura en el centro

Este martes 3 de marzo se puso en funcionamiento el Parador Belgrano del Metrotranvía , una nueva estación inteligente ubicada en la intersección de Belgrano y Montevideo. El intendente Ulpiano Suarez acompañó al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , para darle inicio a este avance en el sistema de transporte provincial.

Con esta incorporación, ya son cinco los paradores inteligentes en la capital y 16 en Mendoza. El nuevo espacio se integra al sistema con tecnología de control de acceso, videovigilancia y equipamiento automatizado que mejora la experiencia de viaje y fortalece la seguridad de los usuarios.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones y observaron el funcionamiento de los molinetes electrónicos , que permiten abonar el pasaje con tarjeta SUBE, tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales mediante tecnología NFC y códigos QR.

El parador cuenta además con puertas de andén automatizadas -únicas en Argentina- que impiden el acceso a las vías y garantizan mayor protección. Asimismo, se sumaron cámaras inteligentes integradas a un sistema de monitoreo permanente.

En su intervención, Ulpiano Suarez destacó la importancia de esta infraestructura para la Ciudad y el impacto directo en la vida cotidiana de quienes utilizan el sistema.

“Esto es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó el intendente.

El jefe comunal también subrayó que la capital recibe diariamente a más de 300.000 personas y que fortalecer un sistema de transporte ágil y seguro es clave para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida. Además, valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio. Al igual que destacó que la infraestructura fue desarrollada por una empresa local, poniendo en relieve la capacidad técnica instalada en Mendoza.

Por su parte, el ministro Mema explicó que los paradores inteligentes aportan mayor orden, mejor información para la gestión y protección tanto para quienes utilizan el servicio como para el sistema en su conjunto. En ese sentido, remarcó que la tecnología implementada permite cuidar la recaudación y avanzar hacia una mayor estabilidad del sistema.

Una red en expansión

Actualmente, el Metrotranvía cuenta con 15 paradores en funcionamiento distribuidos en Maipú, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras. Además, se iniciaron trabajos en nuevas estaciones y continúa la expansión de la red hacia otros departamentos.

La estación Belgrano se ubica en un punto estratégico del centro, cercano a zonas comerciales y hoteleras, lo que también favorece a turistas y visitantes. A futuro, la conexión con el aeropuerto y la incorporación del tren de cercanías permitirán consolidar un sistema integrado que vincule el este provincial, el área metropolitana y la capital.

Video