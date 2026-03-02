Ciencia, educación y compromiso: la apuesta de Victoria para representar a Guaymallén

Victoria es la reina de la Vendimia de Guaymallén y también estudiante de Bioquímica , una elección que refleja su firme convicción sobre el valor de la educación y la ciencia en el desarrollo de la sociedad. Formada en una escuela técnica como Técnica Química , sostiene que el aprendizaje brinda herramientas concretas para generar soluciones reales y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Desde su lugar, busca despertar vocaciones científicas y promover la curiosidad , especialmente entre los más chicos, convencida de que el conocimiento debe ser cercano, accesible y transformador. “Creo que la formación es fundamental para tener herramientas que me permitan aportar soluciones a mi comunidad”, asegura.

Nacida en Mendoza y criada en Dorrego, Guaymallén , habla de su barrio con profundo cariño. Lo describe como un lugar que conserva la calidez de los vecinos que se saludan, pero que al mismo tiempo tiene vida propia y cercanía con el centro. Ese sentido de pertenencia marcó su infancia, atravesada por tardes en la casa de su abuela, salidas a tomar helado y juegos junto a su primo y su tía, recuerdos que evoca con emoción.

Hoy disfruta reencontrarse con amigos en espacios del departamento como Mendoza Shopping y La Barraca Mall , que valora por su diversidad gastronómica, comercial y de entretenimiento.

Desde pequeña encontró en el dibujo una forma de expresión personal. “Era mi momento de distinción, donde podía ser yo”, cuenta. También practicó distintas danzas hasta que encontró en el gimnasio una actividad que logró sostener en el tiempo.

Su mayor referente es su mamá, a quien define como su persona favorita. “Ella me enseñó que la verdadera belleza está en la fortaleza para enfrentar los problemas y en la bondad para tratar a los demás. Es mi pilar fundamental”, expresa.

Sobre el rol actual de las soberanas, Victoria sostiene que la figura evolucionó: “Ya no es solo una imagen estética, sino una embajadora cultural y turística, un nexo activo entre los vecinos y el municipio, y una voz que visibiliza el trabajo de nuestros productores y de la industria madre de Mendoza”, afirma.

En cuanto a los sabores que la representan, elige el espumante, fresco y festivo, y entre los tintos, un Malbec que exprese el carácter mendocino.

Para ella, la Vendimia es sinónimo de familia, esfuerzo y tradición. “La tradición es herencia, pero también un derecho a inventar. Al celebrarla, reafirmamos que la tierra y el trabajo son lo más importante”, reflexiona.

Este 7 de marzo, Victoria se sumará al resto de las representantes departamentales en el Teatro Griego Frank Romero Day para competir por la corona nacional de la Vendimia, con la ilusión de representar no solo a Dorrego, sino a todo Guaymallén y a la provincia, con una mirada comprometida y enfocada en el futuro.

Más sobre Victoria

Información general

– Nombre: Victoria Segura Walrond

– Fecha de nacimiento: 7 de junio de 2005

Formación académica

– Título secundario: Técnico Químico

– Carrera universitaria: Bioquímica (en curso)

– Idiomas: Inglés nivel B2 certificado

Intereses y preferencias

– Libro favorito: El principito, por su mensaje sobre valorar la esencia y la bondad.

– Película favorita: Trascender, por su mirada sobre el impacto de la tecnología en la vida humana.

– Artistas: Airbag y Quino.

Personalidad

– Le molesta: la impuntualidad.

– La define: la autenticidad.