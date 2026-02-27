27 de febrero de 2026 - 08:00

Así avanzamos con las obras de la Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal de Ómnibus

Actualmente los trabajos se ejecutan sobre calle Reconquista. Se renovarán por completo calzadas, veredas, cordón, cunetas y banquinas.

Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén continúa con las obras de la Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal de Ómnibus. Actualmente los trabajos se ejecutan sobre calle Reconquista, donde se renovarán por completo calzadas, veredas, cordón, cunetas y banquinas.

Estas tareas están proyectadas sobre las líneas urbanísticas establecidas por el municipio para mejorar el entorno de edificios públicos.

Vale destacar que la obra de recuperación integral involucra a todas las arterias que rodean a la Terminal de Ómnibus, e incluye:

  • Renovación de calzadas y veredas existentes con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil, eliminando desniveles y haciendo más fluida la circulación peatonal. Estos trabajos generarán un gran “atrio” que jerarquiza a la Terminal de Ómnibus.

  • Ejecución de cordón, cunetas y banquinas. En lo que respecta a cunetas y alcantarillas, se plantea un proyecto que adapta pendientes y secciones, incorporándose al desarrollo urbanístico de la zona.

  • En la zona peatonal propiamente dicha se construirán nuevamente las veredas y esquinas, a posterior de haber realizado nuevas conexiones domiciliarias de servicios, aportando esquinas ampliadas, con rampas, dando mayor superficie en beneficio del peatón y mejorando la accesibilidad.

  • Ejecución de nuevos apeaderos, mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público.

  • Nuevos puentes vehiculares y peatonales, en cada uno de los frentistas y en esquinas.

  • Se ha contemplado el cambio de luminarias a LED, que otorga mejor luminosidad y brinda sensación de seguridad de tránsito y estadía para los transeúntes.

  • Mejoras en los drenajes urbanos a fin de evitar los desbordes.

  • Se incorporará forestación y equipamiento urbano, compuestos por especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de menor requerimiento hídrico, y equipamiento conformado por apeaderos urbanos exclusivos para el transporte público de pasajeros.

