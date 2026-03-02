2 de marzo de 2026 - 09:53

Sencillez y belleza: Valentina Rosalez, reina de Gral. San Martín

Con 20 años y una fuerte impronta cultural, la joven soberana representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia, con proyectos enfocados en lo social y en la tradición mendocina.

Por Redacción

Lucía Valentina Rosalez es la joven representante del departamento de Gral. San Martín, candidata al “cetro nacional de la Vendimia”, en la fiesta que se llevará a cabo el 7 de marzo en el Frank Romero Day.

Valentina tiene 20 años, mide 1,67, tiene ojos verdes y cabellos castaños claros. Representó en su momento al distrito de Ingeniero Giagnoni y luego fue coronada en la Fiesta Departamental de la Vendimia como reina de Gral. San Martín.

Si bien ha completado sus estudios secundarios y es maestra mayor de obras, su aspiración es comenzar la carrera de arquitectura. Como hobby, podemos decir que Valentina ama bailar folklore y diseña y crea su propia ropa.

La flamante soberana se siente orgullosa por llevar la primera corona a su distrito: “Estoy súper emocionada y agradecida con todos, desde mi familia y amigos hasta la comunidad de Ingeniero Giagnoni y San Martín toda”.

La reina dejó entrever que tiene grandes planes para su reinado, enfocados en proyectos sociales y culturales que promuevan la riqueza y la tradición de la Vendimia: “Porque la Vendimia es eso, justamente: Cultura y Tradición”.

