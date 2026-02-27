Arrancó la Probotae Robotic Challenge, la competencia que clasificará a un equipo para competir en el mundial de robótica

Arrancó la Probotae Robotic Challenge , la instancia local de la First Tech Challenge (FTC), una de las competencias internacionales de robótica más importantes del mundo, destinada a equipos conformados por estudiantes de nivel secundario, quienes diseñan, construyen y programan robots para superar retos temáticos. La propuesta, impulsada por la Fundación Tomás Alva Edison (TAE), cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo.

La Probotae se realiza el 27 y 28 de febrero en el polideportivo Poliguay y es una instancia clasificatoria en la que el ganador competirá en la final internacional que se realizará en Houston (Texas, Estados Unidos ).

La First Tech Challenge propone que los equipos construyan robots capaces de superar diferentes misiones en una cancha de competencia. Cada temporada, el reto cambia y siempre está vinculado con la solución de un problema.

En el Poliguay compiten 12 equipos integrados por 240 alumnos y 25 mentores . De los 12 equipos, dos representan a la Municipalidad de Guaymallén: Malbec Robotics y Cuyo Bot, ambos conformados por chicos de entre 12 y 17 años que viven en Guaymallén. Además, hay dos escuelas con sede en el departamento que también están en competencia: la Tomás Alva Edison y la Abelardo Vázquez.

En Poliguay estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia, Tadeo García Zalazar; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud; y el director del Grupo Andesmar y presidente de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni.

En la apertura de la Probotae Robotic Challenge, Graciela Bertancud dijo que «llegó el gran momento de compartir, de disfrutar y, como digo siempre, nunca se gana, nunca se pierde, siempre siempre se aprende. Así que, chicos, todo lo que hemos aprendido nos lo vamos a llevar puesto y seguro que tenemos muchos encuentros más a lo largo del año para poder mostrar todo lo que hemos trabajado en este momento. Le deseo a todos los equipos mucha mucha suerte».

Luego, la titular de la Fundación Tomás Alva Edison aseguró que «hoy es un día de fiesta para la robótica en la Argentina. Y estamos saliendo desde Guaymallén, Mendoza al mundo. Mendoza va a ser la usina de la robótica de la Argentina».

La subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, pidió «un fuerte aplauso a todos los que están acá por haberse desafiado y por haber creído en este sueño colectivo. Nosotros creemos en ustedes, creemos en el talento mendocino, creemos que la van a romper. Disfruten de este momento y ojalá este sea el puntapié para que Mendoza inspire al resto de la Argentina».

El ministro Rodolfo Vargas Arizu dio la bienvenida «a este primer desafío de la tecnología, algo que ustedes manejan muchísimo mejor que nosotros, la gente más grande. En nombre del gobernador Alfredo Cornejo, los saludo, los felicito y desde el Gobierno buscamos movilizar a Mendoza para que sea la más importante en tecnología robótica».

El intendente Marcos Calvente manifestó que «es un orgullo para nosotros recibirlos a ustedes, a sus familias, a las escuelas. Nos pone muy contentos de que Guaymallén y Mendoza, a mi entender, sean hoy la Meca de la Robótica. Esto que está ocurriendo acá, en nuestra tierra, en nuestro barrio y con nuestras escuelas, es histórico y llegó para quedarse. Vamos a seguir apoyando esta iniciativa».

Luego, Calvente dijo que «esto no es una competencia, es un espacio donde ustedes aplican habilidades, destrezas, trabajo arduo; en las vacaciones y en el feriado han estado trabajando y ese es un capital que va a quedar en ustedes y en nuestra sociedad».

A renglón seguido, el jefe comunal se puso la camiseta del departamento: «felicito a todos los equipos y les deseo mucha suerte a todos. Pero especialmente le deseo suerte a los cuatro equipos de Guaymallén dos de los cuales son de la Municipalidad, así que mucha fuerza, mucha suerte y disfruten esto que es muy importante para sus vidas».