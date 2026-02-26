26 de febrero de 2026 - 10:37

Maipú: 14 mil vecinos eligieron los más de 75 proyectos ganadores del PAR 2025

A través del voto, los maipucinos y maipucinas definieron los proyectos que se llevarán a cabo con una parte del presupuesto municipal. La elección se llevó a cabo con un proceso participativo, transparente y con presencia territorial para garantizar así el acceso de toda la ciudadanía.



El programa Presupuesto Activo y Responsable (PAR) 2025 volvió a consolidarse como una herramienta clave de participación ciudadana, al poner en manos de los vecinos y vecinas la decisión sobre el destino de una parte del presupuesto municipal. Con más de 14 mil votos registrados, la iniciativa reafirma un modelo de gestión que prioriza la planificación colectiva y la inversión pública consensuada.

Los proyectos pudieron postularse en distintas modalidades, entre ellas PAR Vecinal, Deportivo, Cultural, Educativo, Productivo Rural, Organizaciones Sociales, Joven y Modelo Maipú, lo que permitió abarcar una amplia diversidad de propuestas y necesidades del departamento. La selección se llevó adelante mediante votación presencial con boleta única, votación online en el caso del PAR Joven y evaluación por jurado para el PAR Modelo Maipú.

Durante la etapa de votación, la comunidad maipucina no solo eligió las iniciativas que transformarán sus barrios, sino que también fortaleció un esquema de participación directa. El proceso contó con quince centros de votación distribuidos estratégicamente, además de puestos móviles, garantizando la accesibilidad y la participación en cada rincón del departamento.

En materia de transparencia, el programa contempla auditorías y fiscalización periódica del uso de los fondos, así como la posibilidad de que cualquier vecino pueda consultar el estado de cada proyecto a través de la Red de Monitoreo Digital, reforzando el control ciudadano y el acceso a la información pública.

En cuanto a la distribución territorial de los proyectos aprobados, 34 de ellos corresponden a la Zona Centro, 24 a la Zona Este y 18 a la Zona Sur, reflejando una participación equilibrada y un fuerte compromiso federal de la comunidad con el desarrollo de todo el departamento.

En total, serán 76 los proyectos que se ejecutarán por iniciativa de los vecinos con una parte del presupuesto municipal, teniendo en cuenta que, en el caso que no se utilice la totalidad de los fondos disponibles, estos serán destinados a otros proyectos surgidos de la propia comunidad.

