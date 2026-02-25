Stevanato participó en Maipú del comienzo del ciclo lectivo 2026

El intendente reafirmó su compromiso con la educación y señaló los diferentes programas y planes que se llevan a cabo para que la trayectoria educativa de los estudiantes pueda estar acompañada por el Municipio.

El intendente maipucino estuvo presente en el primer día de clases de la escuela N° 1-283 José Alberto de Ozamis y les expresó sus mejores deseos para este nuevo año escolar tanto a los alumnos como a todo el personal educativo.

Este miércoles, el intendente de Maipú, Matías Stevanato , estuvo presente en el comienzo del ciclo lectivo 2026 en el establecimiento educativo N° 1-283 José Alberto de Ozamis. El mandatario acompañó a la comunidad educativa de la institución, y dialogó con padres y madres de los alumnos de esta escuela.

Stevanato resaltó la importancia de la educación como motor de crecimiento y señaló que la “escuela es un lugar en donde aprendemos, pero también donde hacemos amigos, donde nos equivocamos y en donde lo volvemos a intentar todos los días”.

A su vez, agradeció al personal educativo conformado por autoridades, docentes, no docentes, celadores, personal administrativo y a las familias presentes por ser piezas fundamentales en la trayectoria educativa de los estudiantes.

Entre ellos se destacan Maipú Libre de Bullying, pensado para trabajar de manera activa y preventiva frente a situaciones de acoso en el ámbito educativo; la Libreta de Valores, cuyo objetivo fue destacar y fomentar las actitudes positivas de los jóvenes en los espacios donde transitan; o Te veo a Vos, un programa oftalmológico realizado por el Municipio que garantiza el acceso a la salud visual de todos los niños, niñas y adolescentes del departamento.

Además, Stevanato destacó que durante su gestión se llevó a cabo la construcción de una escuela realizada íntegramente con fondos municipales, la cual busca solucionar parcialmente el problema de la alta matriculación que existe en otras instituciones educativas del departamento.

“Les deseo un muy buen año escolar. Que esté lleno de aprendizajes, de encuentros, de desafíos y de momentos lindos para recordar”, concluyó el intendente, saludando a los estudiantes.