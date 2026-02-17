17 de febrero de 2026 - 15:29

La Arístides celebra un nuevo aniversario con música en vivo y dos escenarios

La Ciudad de Mendoza se prepara para volver a vivir uno de los festejos más esperados por mendocinos y turistas: el aniversario de la avenida Arístides Villanueva.

Por Redacción

El jueves 5 de marzo, desde las 17, la emblemática avenida será escenario de una celebración especial que promete una noche inolvidable, con música en vivo, múltiples propuestas y un clima festivo que reunirá a vecinos y visitantes.

En el marco de un nuevo aniversario, la Arístides se transformará una vez más en un gran espacio a cielo abierto, donde el público podrá disfrutar de espectáculos musicales, DJs y experiencias pensadas para celebrar la identidad y la energía que caracterizan a esta avenida icónica de la Ciudad.

Música en vivo y dos escenarios

El evento contará con dos escenarios montados a lo largo de la avenida: uno dedicado al rock y otro a la música electrónica, con presentaciones en vivo durante toda la tarde y la noche. La grilla incluirá artistas locales y nacionales, y algunas de las propuestas que formarán parte del festejo serán confirmadas próximamente.

La celebración es el resultado de una articulación público-privada, que pone en valor el trabajo conjunto entre el sector público y empresas privadas para impulsar eventos culturales de gran convocatoria. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de importantes marcas que apuestan al desarrollo cultural y turístico de la Ciudad.

El aniversario de Arístides tiene como sponsors principales a Andes Origen y Sernova, y es acompañado por Banco Galicia, Martin Co, Fernet Branca, Speed, La Vene y Sancor Seguros.

Con entrada libre y gratuita, el festejo se perfila como una oportunidad para reencontrarse, disfrutar de la música en vivo y celebrar otro año de historia de una de las avenidas más representativas de la vida nocturna mendocina.

