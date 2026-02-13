Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

La agenda cultural de verano en Maipú propone un fin de semana con sunsets solidarios en bodegas, cine mendocino, teatro y música en diferentes espacios del departamento.

Este fin de semana, Maipú ofrece una variada propuesta cultural y recreativa que combina música, cine y teatro para vecinos y turistas, con actividades al aire libre y en salas históricas como el Cine Teatro Imperial y el Parque Canota, en el marco de la agenda de Verano que continúa desplegándose en distintos puntos del departamento.

Atardeceres distintos Continúa la agenda de Verano en Maipú este 13 de febrero con el ciclo de Sunset en bodegas maipucinas. En esta oportunidad, la nueva edición será en la Bodega Don Manuel Villafañe (Ruta 60, Paraíso s/n). La cita es de 19:00 a 00:00 horas para disfrutar de una postal única de atardecer con la música del reconocido DJ set de The Clover.

El acceso al evento será mediante un canje solidario: quienes deseen asistir deberán entregar una caja de leche en polvo o larga vida de 800 gramos a cambio de dos entradas. Los puntos de canje serán los Informadores Turísticos N°1 (Pescara 190) y N°3 (Estación Gutiérrez), habilitados desde el martes previo al evento hasta agotar stock.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 11.15.07 (1) Que vuelvan los lentos El 14 de febrero, de 19:00 a 01:00 horas, el Parque Canota invita a viajar en el tiempo con los grandes hits de los 80, 90 y 00, food trucks y DJ en vivo. La entrada es libre y gratuita.

Cine y teatro en el Imperial El Ciclo de Cine Mendocino llega al Cine Teatro Imperial con la proyección gratuita de “La Noche de Adentro”, a las 18:00 horas. Dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso, esta película mendocina transporta al público a 1978, en un relato íntimo sobre el encierro y la resistencia en la aridez de la provincia.