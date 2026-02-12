12 de febrero de 2026 - 11:41

Maipú recuperó más de $100 millones para los vecinos a través de su oficina de Defensa al Consumidor

Gracias a la descentralización del acceso a la justicia administrativa, la Municipalidad de Maipú recuperó fondos por cobros indebidos, reparaciones y garantías que correspondían a los vecinos del departamento, fortaleciendo la defensa de los derechos del consumidor.

A través de su Dirección de Defensa del Consumidor, la Municipalidad de Maipú ha descentralizado el acceso a la justicia administrativa y ya se han reintegrado un monto superior a $100.000.000 a favor de los vecinos y vecinas.

La suma corresponde a la restitución de dinero por cobros indebidos, reparación de daños y cumplimiento de garantías, recuperando derechos que los ciudadanos a menudo consideraban perdidos. Esto reafirma el valor del servicio municipal como garante de los derechos patrimoniales de la comunidad.

Para los casos en los que no se alcanzó una solución consensuada, la Municipalidad fortaleció su área de Sumarios Administrativos, tramitando a lo largo del año 122 sumarios, de los cuales un 40,3% derivaron en imputaciones a proveedores por infracciones a la normativa vigente.

Los casos fueron gestionados a través de un circuito integral que incluyó la Mesa de Entrada, el área de Conciliación y el área de Sumarios Administrativos, asegurando atención permanente y seguimiento exhaustivo de cada caso.

Por otro lado, y de manera itinerante, se llevó a cabo el programa “La oficina en tu barrio”, el cual garantiza el acceso a la justicia para los vecinos de Maipú, llevando asesoramiento jurídico gratuito y recibiendo denuncias en zonas rurales y alejadas del casco urbano mediante salidas mensuales regulares.

Para recibir asesoramiento, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Defensa del Consumidor, ubicada en calle Bartolomé Mitre N° 189, Ciudad de Maipú, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs., o contactarse vía correo electrónico a: [email protected].

