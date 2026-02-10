10 de febrero de 2026 - 11:53

¡La nueva Reina Provincial de las Personas Mayores es de la Ciudad de Mendoza!

Gladys Doña, vecina capitalina, fue coronada en Tupungato este domingo 8 de febrero. En sus palabras posteriores destacó el valor de esta etapa de la vida, el acompañamiento familiar y la importancia de transmitir experiencia a las nuevas generaciones.

pm-2048x1316
pm6-scaled
pm5-scaled
pm4-scaled
pm3-scaled
pm2-scaled
pm1-scaled (1)
Por Redacción

La representante de la Ciudad de Mendoza, Gladys Doña, fue elegida Reina Provincial de las Personas Mayores 2026 durante el acto realizado este 8 de febrero en el anfiteatro El Peral de Tupungato. El evento reunió a delegaciones de los 18 departamentos mendocinos y se vivió como una celebración cargada de emoción, participación y reconocimiento al rol activo de las personas mayores.

Leé además

como funciona la nueva escuela municipal de idiomas en maipu

Cómo funciona la nueva Escuela Municipal de Idiomas en Maipú

Por Redacción
maipu refuerza los operativos de limpieza integral en todos los barrios

Maipú refuerza los operativos de limpieza integral en todos los barrios

Por Redacción

Gladys Doña tiene 73 años y representó a la Ciudad a través del Club de Día Casita de Amor, que funciona en el CIC Nº 1. Su elección como reina provincial constituye un orgullo para el departamento y un reconocimiento a una trayectoria de vida marcada por el compromiso familiar, social y comunitario.

Tras la coronación, la flamante reina expresó su alegría por el momento vivido y reflexionó sobre el significado de esta etapa de la vida. “Estoy feliz de encontrarme en este momento como adulta mayor, de poder compartirlo con mi familia y de transmitir a las nuevas generaciones que siempre se puede seguir aprendiendo, comunicándose y participando”, señaló.

En su testimonio, Gladys destacó la importancia del acompañamiento y la comunicación, incluso a través de las nuevas tecnologías, así como el orgullo por su familia, integrada por tres hijos profesionales, nietos y una vida compartida junto a su esposo durante más de cinco décadas. “Todo esto forma parte de mi historia y de la persona que soy hoy”, expresó.

La elección provincial fue el resultado de un recorrido que comenzó en la Ciudad de Mendoza, cuando Gladys Doña fue coronada Reina de las Personas Mayores del departamento. “Esa banda, esa corona y esa capa significaron mucho. Entendí que había que asumir el compromiso y avanzar”, relató sobre el proceso que la llevó a representar a la Ciudad a nivel provincial.

La jornada incluyó un espectáculo artístico que comenzó alrededor de las 19.30, con la participación del Ballet de la Provincia, ballets integrados por personas mayores, sorteos y un clima festivo que colmó el anfiteatro ubicado dentro del camping municipal de Tupungato. Previamente, las representantes departamentales compartieron instancias de encuentro y agasajo, fortaleciendo los vínculos entre las participantes.

Desde la Ciudad de Mendoza, una delegación integrada por más de 120 personas acompañó a la candidata capitalina, en una organización conjunta que permitió una presencia activa y visible del público del departamento durante todo el evento.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y representantes de las áreas vinculadas a Personas Mayores. En representación de la Ciudad estuvieron la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano, Ana Urrutia, y el equipo del área de Personas Mayores del municipio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se abren las inscripciones para la escuela municipal de senderismo y montana 2026

Se abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026

Por Redacción
maipu refuerza su flota municipal con la inversion mas importante de su historia

Maipú refuerza su flota municipal con la inversión más importante de su historia

Por Redacción
modernizacion laboral: ulpiano suarez impulsa el dialogo entre empresarios y sindicatos sobre una reforma necesaria

Modernización laboral: Ulpiano Suarez impulsa el diálogo entre empresarios y sindicatos sobre una reforma necesaria

Por Redacción
todo lo que tenes que saber para disfrutar la fiesta de la vendimia de la ciudad de mendoza 2026

Todo lo que tenés que saber para disfrutar la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

Por Redacción