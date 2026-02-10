¡La nueva Reina Provincial de las Personas Mayores es de la Ciudad de Mendoza!

Gladys Doña, vecina capitalina, fue coronada en Tupungato este domingo 8 de febrero. En sus palabras posteriores destacó el valor de esta etapa de la vida, el acompañamiento familiar y la importancia de transmitir experiencia a las nuevas generaciones.

La representante de la Ciudad de Mendoza, Gladys Doña, fue elegida Reina Provincial de las Personas Mayores 2026 durante el acto realizado este 8 de febrero en el anfiteatro El Peral de Tupungato. El evento reunió a delegaciones de los 18 departamentos mendocinos y se vivió como una celebración cargada de emoción, participación y reconocimiento al rol activo de las personas mayores.

Gladys Doña tiene 73 años y representó a la Ciudad a través del Club de Día Casita de Amor, que funciona en el CIC Nº 1. Su elección como reina provincial constituye un orgullo para el departamento y un reconocimiento a una trayectoria de vida marcada por el compromiso familiar, social y comunitario.

Tras la coronación, la flamante reina expresó su alegría por el momento vivido y reflexionó sobre el significado de esta etapa de la vida. “Estoy feliz de encontrarme en este momento como adulta mayor, de poder compartirlo con mi familia y de transmitir a las nuevas generaciones que siempre se puede seguir aprendiendo, comunicándose y participando”, señaló.

En su testimonio, Gladys destacó la importancia del acompañamiento y la comunicación, incluso a través de las nuevas tecnologías, así como el orgullo por su familia, integrada por tres hijos profesionales, nietos y una vida compartida junto a su esposo durante más de cinco décadas. “Todo esto forma parte de mi historia y de la persona que soy hoy”, expresó.

La elección provincial fue el resultado de un recorrido que comenzó en la Ciudad de Mendoza, cuando Gladys Doña fue coronada Reina de las Personas Mayores del departamento. “Esa banda, esa corona y esa capa significaron mucho. Entendí que había que asumir el compromiso y avanzar”, relató sobre el proceso que la llevó a representar a la Ciudad a nivel provincial.