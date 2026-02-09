Maipú refuerza los operativos de limpieza integral en todos los barrios

El Municipio continúa con intervenciones simultáneas en distintos puntos del departamento, con trabajos que abarcan desde mantenimiento urbano hasta mejoras en servicios esenciales

La Municipalidad de Maipú avanza de manera sostenida con los operativos de limpieza integral en todo el departamento, llevando adelante intervenciones completas en distintos barrios con el objetivo de mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Estas acciones incluyen mantenimiento y cuidado del arbolado público, limpieza de cunetas, bacheo, trabajos de electromecánica, mantenimiento de la red de luminarias y tareas generales de higiene urbana, permitiendo una puesta en valor integral de cada zona intervenida.

IMG-20260209-WA0053 Los operativos buscan no solo resolver situaciones puntuales, sino generar una transformación integral en cada barrio, facilitando luego el mantenimiento cotidiano tanto para los equipos municipales como para la comunidad.

En ese marco, Maipú realizó en los últimos meses la inversión más importante de los últimos años en maquinarias y unidades, incorporando 3 palas articuladas, 1 topadora oruga, 12 camiones livianos, 9 camiones recolectores de residuos y 2 camiones desobstructores, lo que optimiza los tiempos y la calidad de las intervenciones.