29 de mayo de 2026 - 20:06

Fin de semana con sol en Mendoza: tardes templadas en el llano antes de la llegada de un frente frío

El último sábado de mayo se presentará ideal para actividades al aire libre con una máxima de 19°C. El domingo continuará agradable, pero el lunes arranca junio con un marcado descenso de la temperatura.

Se viene un fin de semana con buen tiempo y soleado en Mendoza. Foto: Los Andes

Se viene un fin de semana con buen tiempo y soleado en Mendoza. Foto: Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para este sábado 30 de mayo una jornada marcada por el buen tiempo en todo el territorio mendocino. Tras el ingreso de un leve frente sur el viernes, la atmósfera comenzará a estabilizarse, dejando atrás la nubosidad y permitiendo que el sol sea el gran protagonista del fin de semana.

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Para el Gran Mendoza, y los departamentos del llano, se prevé un sábado con cielo algo nublado a despejado. El viento predominará del sector noreste con intensidad leve. La mañana se mantendrá fría, con una mínima estimada en 7°C, pero la radiación solar apuntalará un rápido ascenso térmico hacia la tarde, alcanzando una máxima agradable de 19°C. En las zonas productivas del Valle de Uco y los oasis del sur provincial, las primeras horas del día registrarán marcas más bajas, cercanas a los 2°C, por lo que el abrigo invernal será indispensable temprano.

Buen tiempo en el corredor internacional

El reporte del SMN y el Sistema de Alertas Tempranas no registra ninguna advertencia meteorológica vigente para Mendoza durante las próximas 24 horas, lo que asegura condiciones óptimas de transitabilidad en el Sistema Integrado Cristo Redentor. En la zona de alta montaña se espera un cielo mayormente despejado pero con ambiente rigurosamente frío, donde localidades como Las Cuevas y Puente del Inca registrarán mínimas de varios grados bajo cero.

Pronóstico extendido: ¿cómo arranca junio?

La estabilidad térmica en la provincia se mantendrá corta, ya que la aproximación de un nuevo frente frío cambiará el panorama de cara al inicio de la semana laboral.

  • Domingo 31 de mayo: La última jornada del mes mantendrá condiciones muy similares a las del sábado. Se anticipa un cielo con nubes dispersas, viento calmo y una tarde agradable en el llano. La máxima rondará los 18°C, mientras que la mínima se mantendrá estable en 8°C. Será un cierre de mayo ideal para paseos y actividades recreativas.
  • Lunes 1 de junio: El cambio de mes llegará acompañado de un notable cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura. Se prevé una jornada mayormente nublada, fría y destemplada, con vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima no superaría los 15°C, marcando el inicio del invierno climatológico con condiciones netamente invernales.

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