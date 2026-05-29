29 de mayo de 2026 - 14:52

El perro antinarcóticos "Eko" detectó en el sur provincial dos kilos de cocaína que iban a Bariloche

La “dueña” del cargamento dijo desconocer el contenido de la valija que llevaba y aseguró que se la dieron en la terminal.

Las capsulas de cocaína secuestradas en el Sur provincial. Gentileza Gendarmería Nacional.

Las capsulas de cocaína secuestradas en el Sur provincial. Gentileza Gendarmería Nacional.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El perro antinarcóticos “Eko” detectó en el sur provincial una valija donde una mujer ocultaba dos kilos de cocaína que tenían como destino la ciudad de Bariloche. La viajera dijo que desconocía el contenido ya que le habían dado la valija en la terminal.

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Efectivos de la Sección “San Rafael”, perteneciente al Escuadrón 29 “Malargüe”, se encontraban efectuando controles de ruta cuando detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que realizaba el itinerario desde la ciudad de Mendoza hacia San Carlos de Bariloche, Río Negro.

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El narcotest dio positivo para cocaína. Gentileza Gendarmería Nacional.

El narcotest dio positivo para cocaína. Gentileza Gendarmería Nacional.

Al controlar el colectivo, los uniformados vieron que el can de la fuerza reaccionó de manera exaltada ante una valija color lila. Inmediatamente, la propietaria manifestó desconocer el contenido, alegando que se la habían entregado en la terminal de Mendoza. Por orden del magistrado interviniente, los gendarmes abrieron el equipaje y hallaron un doble fondo que ocultaba 184 cápsulas con una sustancia de color blanco.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de orientación de campo (Narcotest) sobre los envoltorios, la cual arrojó un resultado positivo para cocaína con un peso de dos kilos 168 gramos.

Intervino el Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de la droga y la detención de la involucrada. Asimismo, como la sospechosa se encontraba con un menor de edad, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la provincia.

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